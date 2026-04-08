Ugo Humbert ha commentato il motivo per cui Jannik Sinner si distingue nel tennis, senza entrare troppo nel dettaglio della partita di ieri sui campi di Montecarlo. L’incontro tra i due tennisti si è concluso con Humbert che ha affrontato Sinner, risultato diverso da quanto sperato. La sfida si è svolta sul campo Ranieri III e rappresenta un episodio tra i molti incontri che li vedono opposti.

Non è stata la partita che sperava di giocare Ugo Humbert, impegnato ieri sui campo Ranieri III di Montecarlo contro Jannik Sinner. Nel secondo turno del Masters1000 del Principato, il tennista francese ha rimediato una pesante 6-3 6-0 contro il n.2 del mondo. Dopo un buon inizio in cui ha cercato di tenere il ritmo del pusterese, la differenza tra i due si è fatta sensibile. “ Ho tenuto per quasi un set, poi ha iniziato a trovare il suo ritmo, colpendo sempre più forte. E la partita si è fatta un po’ più complicata. Il secondo set è stato duro. Ecco perché è così fenomenale, per le zone in cui gioca, per il suo contatto con la palla, per come si posiziona “, ha sottolineato il transalpino in un’intervista concessa dopo la partita a L’Equipe. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ugo Humbert rivela: “C’è un motivo per cui Sinner è così fenomenale”

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Dalla macelleria al pianoforte. Ecco chi è Ugo Humbert, l'avversario di Sinner a MontecarloUn giro sui profili di Ugo Humbert per scoprire che il tennis è molto, ma non tutto.

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"Sinner è incredibilmente solido, hai l'impressione di non avere spazi liberi", ha detto Ugo Humbert da Montecarlo. "Io ho un leggero dolore al ginocchio" - facebook.com facebook

Il cammino di #Sinner a Montecarlo è iniziato bene. L’azzurro ha superato l’esordio contro Ugo #Humbert e, con il Masters 1000 del Principato appena entrato nel vivo, si riapre anche un altro discorso: quando può tornare numero 1 del mondo x.com