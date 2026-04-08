UE | 800 milioni contro epidemie e super-batteri in Africa

La Commissione Europea ha annunciato un investimento di circa 797 milioni di euro destinato a rafforzare i sistemi sanitari nelle aree più vulnerabili e a contrastare epidemie e batteri resistenti. La decisione è stata comunicata a Lione durante l’One Health Summit del 8 aprile 2026, con l’obiettivo di migliorare la preparazione e la risposta a minacce sanitarie di vasta portata. La cifra si concentra su progetti di prevenzione e rafforzamento delle strutture sanitarie.

La Commissione Europea ha stanziato 796,5 milioni di euro per potenziare i sistemi sanitari nei contesti più fragili e combattere le epidemie più letali, come annunciato a Lione dal commissario Jozef Síkela durante l’One Health Summit di questo 8 aprile 2026. L’intervento principale si concentra sul Global Fund, organismo nato nel 2002 che ha già permesso di salvare milioni di individui e abbattere drasticamente la mortalità legata a malaria, tubercolosi e Aids. Per l’ottava tornata di finanziamenti di tale ente, l’Unione Europea prevede un impegno complessivo che supera i 3 miliardi di euro, di cui 700 milioni sono a carico della Commissione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - UE: 800 milioni contro epidemie e super-batteri in Africa Leggi anche: Bruxelles apre 6 nuove procedure di infrazione contro l’Italia. Metà legate all’ambiente (per cui Roma ha già sborsato oltre 800 milioni) Liverpool vola: ricavi oltre 800 milioni e utile vicino a 10 milioni nel 2025Il bilancio della stagione 2024/25 del Liverpool mostra una crescita strutturale, con miglioramenti diffusi nelle principali aree di business e una...