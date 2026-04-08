Un gruppo chiamato Solidarity Collectives, proveniente dall’Ucraina, ha deciso di partecipare attivamente al fronte bellico per opporsi a Putin. Si tratta di un’associazione che fa parte di una rete più ampia di organizzazioni con origini anarchiche, e che si identifica anche come LGBTQ e transfemminista. La presenza di queste figure ha generato un acceso dibattito, accompagnato da diverse polemiche tra le parti coinvolte.

Movimenti Al Làbas di Bologna le voci di Solidarity Collectives. Rifondazione: «Evento da impedire». Dallo spazio sociale difendono la scelta: «Siamo No Kings, anche contro lo zar e la sua guerra» Movimenti Al Làbas di Bologna le voci di Solidarity Collectives. Rifondazione: «Evento da impedire». Dallo spazio sociale difendono la scelta: «Siamo No Kings, anche contro lo zar e la sua guerra» Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Ucraini, anarchici e anti-Putin. Un dibattito tra le polemiche

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Legge anti-violenza sessuale: dibattito in Regione e riflessioni sulle tutele per le vittimeIl voto dell’assemblea legislativa dell’Umbria ha innescato un dibattito intenso sul futuro della legge anti-violenza sessuale, in un momento in cui...

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A fine marzo diversi droni ucraini hanno attraversato lo spazio aereo estone facebook

“Dall’importanza attribuita dagli ucraini alla loro storia e alla loro cultura nazionale nasce il radicamento nell’identita’ collettiva e il senso dell’epica. Dall’epica scaturisce la forza morale per combattere anche in condizioni disperate. In questo senso gli ucraini n x.com