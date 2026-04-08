Un nuovo episodio di violenza si è verificato nella Striscia di Gaza, dove un giornalista di una nota emittente internazionale è stato colpito durante un attacco con droni. Le autorità locali hanno confermato che l’uomo è deceduto a causa dei danni riportati nell’intervento, mentre nessuna parte ha ancora fornito dettagli sulle circostanze precise dell’attacco. La notizia ha suscitato reazioni a livello internazionale, senza ulteriori precisazioni sulle responsabilità.

Un nuovo episodio drammatico scuote la Striscia di Gaza: il giornalista di Al Jazeera Mohammed Wishah è stato ucciso in un attacco con droni attribuito alle forze israeliane. Secondo le fonti locali, l’attacco è avvenuto nella parte occidentale di Gaza City, mentre il reporter si trovava a bordo di un veicolo impegnato nelle attività di copertura sul campo. Al momento, le Forze di Difesa Israeliane non hanno diffuso una versione ufficiale dettagliata sull’episodio, lasciando spazio a ricostruzioni contrastanti. A intervenire è stato però il portavoce in lingua araba delle IDF, Avichay Adraee, che ha contestato apertamente lo status di giornalista della vittima. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Ucciso il famoso giornalista”: il terribile annuncio

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Gaza, ucciso il giornalista di Al Jazeera Mohammed Washah: raid con drone contro la sua auto x.com

Il corrispondente di Al Jazeera Mohammed Wishah è stato ucciso da un attacco di droni israeliani a Gaza. Lo riporta l'emittente televisiva del Qatar, aggiungendo che verranno forniti ulteriori dettagli a breve. Wishah "è stato preso di mira e brutalmente ucciso - facebook.com facebook