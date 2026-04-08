Un automobilista è stato coinvolto in un incidente in via San Dionigi, nella zona sud della città, lungo il percorso per Chiaravalle. Dopo aver investito un cane di razza bracco, l’autista si è allontanato senza prestare soccorso ed è ora ricercato dalle forze dell’ordine. Nei confronti del conducente è stata emessa una multa di 420 euro. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio e ha attirato l’attenzione dei residenti.

Un automobilista è ricercato per omissione di soccorso dopo aver investito e ucciso un cane in via San Dionigi, nella zona sud della città, lungo il percorso per Chiaravalle. L’incidente è avvenuto ieri alle 15:00. Il fatto si è consumato quando un bracco ungherese di due anni e mezzo, chiamato Thiago, ha attraversato la carreggiata provenendo da un’area verde dove si trovava senza leguccio. L’impatto con la vettura è stato violento, proiettando l’animale contro uno scooter che procedeva subito dietro. L’animale è morto all’istante. Il conducente del motociclo, un uomo di 65 anni, è caduto a terra a causa della collisione, ma non ha riportato lesioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ucciso il bracco Thiago e fuggitamente: multa di 420 euro per l’autista

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