Bujar Fandaj ha deciso di accettare un patteggiamento che prevede una condanna a 26 anni e 10 mesi di carcere per l’omicidio di Vanessa Ballan, avvenuto il 19 dicembre 2023 a Riese Pio X, in provincia di Treviso. La decisione è stata comunicata nel corso del procedimento giudiziario, con il patteggiamento che ha portato alla riduzione della pena rispetto all’ergastolo originariamente richiesto.

Bujar Fandaj ha accettato un patteggiamento che stabilisce la sua detenzione a 26 anni e 10 mesi per l’uccisione di Vanessa Ballan, avvenuta il 19 dicembre 2023 a Riese Pio X, in provincia di Treviso. Il percorso giudiziario ha subito una svolta decisiva durante l’apertura del procedimento d’appello. L’imputato, precedentemente condannato all’ergastolo dalla Corte d’Assise di Treviso nel luglio del 2025, ha raggiunto un accordo tra le parti per convertire la sanzione in una pena determinata. L’episodio drammatico risalga al dicembre 2023, quando la vittima, una giovane donna di 26 anni che attendeva il suo secondo figlio, è stata colpita da molteplici coltellate che ne hanno causato la morte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Uccisa Vanessa Ballan: l’ergastolo diventa 26 anni e 10 mesi

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La mia famiglia è stata travolta da una tragedia che non si è mai pronti ad affrontare e che non sai come gestire. Ti toglie la voglia di vivere, il dolore è così grande da spingerti a chiederti perché restare al mondo". Sono parole del fratello di Vanessa Ballan, ch facebook