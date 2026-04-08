Uber molestato da due clienti | il video che ribalta il caso

Un autista di Uber ad Austin, in Texas, ha deciso di rendere pubblico un episodio di molestie subite da due passeggeri. Nonostante il comportamento inappropriato, le donne hanno successivamente segnalato l’incidente all’azienda. È stato diffuso un video che mostra l’intera situazione, mettendo in discussione le dinamiche tra autista e clienti. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’uso dei mezzi di trasporto condivisi e sulle modalità di gestione di situazioni di disagio.

Un autista di Uber ad Austin, in Texas, ha denunciato pubblicamente un episodio di molestie subito da due passeggere che, nonostante il comportamento inappropriato, lo hanno segnalato all’azienda. Il caso è esploso dopo la pubblicazione di un video che ha portato l’operatore a chiedere aiuto per identificare le responsabili. L’uomo, noto online come Dexter, ha documentato attraverso un filmato l’interazione avvenuta durante una corsa. Le due donne hanno passato l’intero tragitto a fare battute e commenti volgari, mettendo a disagio il conducente che ha cercato di mantenere la calma per tutta la durata del servizio. La situazione è precipitata quando le stesse passegere hanno inoltrato una segnalazione ufficiale contro di lui. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Uber, molestato da due clienti: il video che ribalta il caso Formula 1 e calcio, due mondi solo all’apparenza lontani. Da Leclerc a Alonso, da Y?ld?z a Ibrahimovi?: il sorprendente filo che unisce i due sport – VIDEOChelsea, clamorosa confessione di Boehly su Cucurella: è arrivato nei Blues grazie al…Manchester City! Retroscena sul suo acquisto Calciomercato... Leggi anche: La consulenza ancora segreta che scuote il caso Garlasco: si ribalta tutto? He Let His Mistress Destroy His Wife—Now He Watches the Prosecutor Cherish Her While He Loses All