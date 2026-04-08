Tutto su Stella Mccartney Shopping ‘trompe L’oeil Print On’

Un nuovo articolo dedicato a Stella McCartney si concentra sulla collezione di shopping, in particolare sulla linea “Trompe L’oeil Print On”. Il pezzo include anche una nota di trasparenza riguardante la presenza di link di affiliazione, che potrebbero generare commissioni senza costi aggiuntivi per gli acquirenti. La pubblicazione si presenta come un approfondimento informativo rivolto a chi desidera conoscere meglio i dettagli di questa proposta di moda.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. L’illusione del lusso: decodificare il ‘Trompe L’Oeil’ Falabella. Il concetto di trompe l’oeil, letteralmente “inganna l’occhio”, trova in questa shopping bag di Stella McCartney un’applicazione sofisticata e quasi ironica. La borsa non si limita a citare l’estetica del brand, ma ne mette in scena una rappresentazione visiva che gioca con la percezione dello spazio e dei materiali. Il cuore del design risiede nella stampa... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Stella McCartney ha svelato la sua nuova collaborazione con H&M ai British Fashion Awards, basata sui suoi archivi anni 90Ma cosa può essere effettivamente rivelato di questa nuova collaborazione? «Stampe, scintille, pizzo», racconta Ann-Sofie Johansson, responsabile del womenswear di H&M. «I look da red-carpet sono un ... vogue.it

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