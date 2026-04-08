Tutti in marcia per la sensibilizzazione sull' autismo arriva ' Camminiamo insieme'

In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza dell'Autismo, il 2 aprile, si svolge l'iniziativa 'Camminiamo insieme', un evento che coinvolge molte persone in marcia per sensibilizzare sui temi dell'autismo. La manifestazione mira a rappresentare la vicinanza della comunità alle persone con autismo e alle loro famiglie, promuovendo l'attenzione pubblica attraverso un gesto simbolico di solidarietà e partecipazione.

Testimoniare passo passo la sensibilità di una comunità che ogni anno - in occasione della 'Giornata Mondiale della Consapevolezza dell'Autismo', istituita il 2 aprile - si ritrova per manifestare la propria vicinanza alle persone con autismo e alle loro famiglie.Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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Tutti in Marcia per la pace. In corteo da Perugia ad Assisi: Oggi scriviamo la storiaSi parte questa mattina presto dai Giardini del Frontone con destinazione la Rocca Maggiore di Assisi per un totale di 24 chilometri: è arrivato il giorno della marcia PerugiAssisi della pace e della ... lanazione.it

G. Galli sulla crisi della Nazionale: "Avete visto tutti Napoli-Milan C'erano tre italiani in campo" x.com

Ciao a tutti, Mi vorrei preparare il concorso come istruttore amministrativo degli enti locali. Che manuale mi consigliate prendere Non ditemi di studiare direttamente dalla legge...voglio iniziare dai manuali e poi integrare con i testi delle legge. Grazie mille a c - facebook.com facebook