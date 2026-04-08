In vista dell’aumento di turisti previsto per la stagione, il comando di Polizia locale sta cercando un agente stagionale. La posizione si aggiunge ad altre figure temporanee come camerieri, cuochi e gestori degli impianti da sci, tutte rivolte a far fronte alle esigenze emergenti durante il periodo di maggiore afflusso. La selezione riguarda un incarico limitato nel tempo, con l’obiettivo di supportare l’attività delle forze di sicurezza e di gestione dell’area.

Un agente di Polizia locale stagionale, come i camerieri o i cuochi oppure i gestori degli impianti da sci. Lo stanno cercando a Varenna per fronteggiare l’arrivo dei turisti di massa, dove è stato indetto un concorso pubblico per un posto di agente di Polizia locale full time per 36 ore settimanali, ma a tempo determinato per due stagioni da sei mesi ciascuna. "Investiamo nel presidio del territorio e nella sicurezza dei cittadini e dei visitatori – spiega il sindaco Mauro Manzoni – Oggi a Varenna possiamo contare su due agenti di Polizia locale a tempo pieno e indeterminato e su un ausiliare del traffico assunto esternamente. Con la figura stagionale che andremo a selezionare, rafforzeremo ulteriormente la nostra capacità di risposta nei mesi di maggiore afflusso turistico, quando la pressione sul territorio è più intensa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Turisti in arrivo. La Locale cerca uno “stagionale“

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