Turisti in arrivo La Locale cerca uno stagionale
In vista dell’aumento di turisti previsto per la stagione, il comando di Polizia locale sta cercando un agente stagionale. La posizione si aggiunge ad altre figure temporanee come camerieri, cuochi e gestori degli impianti da sci, tutte rivolte a far fronte alle esigenze emergenti durante il periodo di maggiore afflusso. La selezione riguarda un incarico limitato nel tempo, con l’obiettivo di supportare l’attività delle forze di sicurezza e di gestione dell’area.
Un agente di Polizia locale stagionale, come i camerieri o i cuochi oppure i gestori degli impianti da sci. Lo stanno cercando a Varenna per fronteggiare l’arrivo dei turisti di massa, dove è stato indetto un concorso pubblico per un posto di agente di Polizia locale full time per 36 ore settimanali, ma a tempo determinato per due stagioni da sei mesi ciascuna. "Investiamo nel presidio del territorio e nella sicurezza dei cittadini e dei visitatori – spiega il sindaco Mauro Manzoni – Oggi a Varenna possiamo contare su due agenti di Polizia locale a tempo pieno e indeterminato e su un ausiliare del traffico assunto esternamente. Con la figura stagionale che andremo a selezionare, rafforzeremo ulteriormente la nostra capacità di risposta nei mesi di maggiore afflusso turistico, quando la pressione sul territorio è più intensa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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