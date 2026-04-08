A Bergamo, due associazioni impegnate nel sostegno alle donne affette da tumore al seno hanno ricevuto un riconoscimento ufficiale. Le organizzazioni, chiamate Amiche per Mano e Cuore di Donna, sono state riconosciute conformi alle linee guida di Europa Donna Italia, un passo che attesta la qualità dei servizi che offrono nelle Breast Unit. La certificazione testimonia un miglioramento nel modo in cui vengono assistite le pazienti durante il percorso terapeutico.

Le associazioni bergamasche Amiche per Mano e Cuore di Donna hanno ottenuto l’attestazione di conformità alle linee guida di Europa Donna Italia, un riconoscimento che certifica la qualità dei servizi offerti alle pazienti all’interno delle Breast Unit. Il traguardo è stato raggiunto grazie a un processo di valutazione gestito da Italcert. Per l’associazione di Bergamo, Amiche per Mano, si tratta del rinnovo di un percorso iniziato nel 2024, mentre per Cuore di Casazza rappresenta il primo ingresso ufficiale in questo standard di qualità. L’iniziativa si inserisce nel solco del movimento creato da Umberto Veronesi nel 1994, volto a proteggere i diritti legati alla prevenzione e alla cura del tumore mammario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tumore al seno: il volontariato di Bergamo diventa professionale

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