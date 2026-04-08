Trump vuole riaprire Alcatraz | cosa c’è davvero dietro il piano per il carcere più famoso del mondo

Negli ultimi giorni si è diffusa la notizia di un progetto che prevede la riapertura del carcere di Alcatraz, noto in tutto il mondo. La proposta sarebbe stata avanzata da un ex presidente degli Stati Uniti, suscitando interesse e discussioni tra esperti e cittadini. Alcatraz, chiuso nel 1963, è stato un carcere di massima sicurezza situato su un'isola, famoso anche per le sue storie di detenuti e per le sue mura imponenti.

Negli ultimi giorni è tornato al centro del dibattito internazionale un progetto che sembra uscito da un film: la riapertura del carcere di Alcatraz voluta da Trump. Ma questa volta non si tratta di suggestione o retorica politica: il piano è stato formalmente inserito nella proposta di bilancio federale degli Stati Uniti. Il piano ufficiale: 152 milioni di dollari per ripartire. Secondo quanto riportato da fonti istituzionali e principali agenzie di stampa, l’amministrazione guidata da Donald Trump ha richiesto al Congresso 152 milioni di dollari per avviare la riattivazione di Alcatraz come carcere di massima sicurezza. Il finanziamento rientra nel budget federale 2027 e servirebbe a coprire il primo anno di lavori, all’interno di un piano più ampio di investimenti nel sistema penitenziario statunitense. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Trump vuole riaprire Alcatraz: cosa c’è davvero dietro il piano per il carcere più famoso del mondo "Ospiterà i criminali più spietati d'America". Il piano da 152 milioni di Trump per riaprire AlcatrazNella giornata di venerdì la Casa Bianca ha pubblicato la proposta di bilancio e dal documento sono emersi dettagli molto interessanti. Trump in pressing per riaprire il carcere di Alcatraz, tycoon chiede al Congresso 152 milioni(Adnkronos) – Più di 150 milioni di dollari per riaprire il famigerato carcere di Alcatraz. Argomenti più discussi: Trump e il piano per Alcatraz, il tycoon vuole riaprire il carcere dopo 60 anni; Usa: Trump vuole riaprire Alcatraz; Trump chiede 152 milioni di fondi per riaprire la prigione di Alcatraz; Trump vuole riaprire la prigione di Alcatraz e chiede 152 milioni di dollari al Congresso (solo per il primo anno). Trump vuole riaprire la prigione di Alcatraz e chiede 152 milioni di dollari al Congresso (solo per il primo anno)Quella che per oltre sessant'anni è stata la meta turistica più celebre di San Francisco potrebbe presto tornare a essere il ... msn.com Il papa americano contro Trump che vuole «cancellare» gli iraniani: «Minacce inaccettabili: non solo illegali, ma immorali» x.com BERLINO – Il presidente americano Donald Trump vuole organizzare una conferenza internazionale “Anti-Antifa”. La Casa Bianca, riporta Reuters, ha intenzione di invitare i governi a giugno o luglio a un summit che avrà lo scopo di perseguitare e bandire gr - facebook.com facebook