Trump | tregua di 2 settimane Si apra Hormuz

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato una tregua di due settimane, invitando a riaprire lo stretto di Hormuz. La comunicazione è arrivata in un momento di alta tensione tra Washington e Teheran, con il rischio di conseguenze gravi per le rotte commerciali e le risorse energetiche della regione. Le dichiarazioni hanno suscitato reazioni e preoccupazioni tra i paesi coinvolti e gli osservatori internazionali.

Un’intera civiltà morirà questa notte, un ultimatum quello di Trump che non lasciava scampo all’Iran. Poi, nella tarda serata americana la notizia dell’accordo di cessate il fuoco. In mezzo il lavoro delle diplomazie di diversi paesi con Papa Leone che da Castel Gandolfo ha parlato di inaccettabile minaccia contro il popolo iraniano. L’annuncio di una tregua di due settimane è arrivato a meno di 2 ore dalla scadenza dell’aut aut rivolto a Teheran di riaprire lo stretto di Hormuz. Ora il mondo tira un sospiro di sollievo. Servizio di Antonella Mitola RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Trump: tregua di 2 settimane. Si apra Hormuz Trump annuncia una tregua di due settimane con l'Iran "ma apra subito Hormuz", la mossa della debolezza UsaAlla fine Donald Trump ha preso la decisione che avevamo previsto su Virgilio Notizie: tregua con l’Iran per due settimane, e poi si vedrà. Trump: “Sì a tregua di 2 settimane se Iran riapre Stretto di Hormuz”(Adnkronos) – Tregua di 2 settimane tra Iran e Stati Uniti e guerra congelata se l'Iran riapre lo Stretto di Hormuz. Trump: tregua di 2 settimane. Si apra Hormuz Temi più discussi: Guerra in Iran, Donald Trump annuncia una tregua di due settimane; Due settimane di tregua dopo la frase shock di Trump: Teheran riaprirà Hormuz; Trump minaccia l'ecatombe, poi ferma l'attacco per 2 settimane: Trattiamo, ma Hormuz va riaperto; USA e Iran d’accordo su un cessate il fuoco di due settimane. Trump: Sì a tregua di 2 settimane se Iran riapre Stretto di HormuzTregua di 2 settimane tra Iran e Stati Uniti e guerra congelata se l'Iran riapre lo Stretto di Hormuz. Lo annuncia Donald Trump sul social Truth. La svolta arriva a meno di 2 ore dalla deadline fissat ... adnkronos.com Iran-Usa, Trump e Teheran dicono sì a tregua di 2 settimane: le news in direttaTregua di due settimane tra Stati Uniti e Iran. Oggi, 8 aprile 2026, scatta lo stop alla guerra. Donald Trump annuncia il sì al cessate il fuoco, a patto che lo Stretto di Hormuz venga riaperto totalm ... adnkronos.com Trump dopo il cessate il fuoco con l’Iran: «Se l’accordo non è buono torniamo in guerra» Il presidente Usa celebra la tregua come «successo totale», mentre analisti avvertono che il vero test sarà la trasformazione dell’intesa temporanea in un accordo stabile - facebook.com facebook Quali sono le infrastrutture energetiche iraniane che Trump ha minacciato di distruggere. Di @priscillarugg x.com