Un'analisi sulla comunicazione politica evidenzia come alcuni leader utilizzino un linguaggio che combina retorica forte e argomentazioni apparentemente razionali. Recenti studi suggeriscono che certi discorsi pubblici mostrano segnali che potrebbero indicare disturbi di personalità, con riferimenti a strategie di persuasione e manipolazione. In questo quadro, vengono analizzate le modalità di espressione e le possibili implicazioni di un lessico che richiama modelli autocratici.

Bologna, 8 aprile 2026 – “Segui i soldi”. Giovanna Cosenza, semiologa dell'Università di Bologna, ha pochi dubbi: dietro l'escalation di linguaggio di Donald Trump sulla crisi iraniana – gli insulti, la minaccia di distruggere “un'intera civiltà”, il cessate il fuoco annunciato quasi come dono personale – c’è un filo rosso razionale, per quanto avvolto in una retorica che non ha precedenti nella comunicazione presidenziale americana. “Che abbia dei tratti di pazzia, di disturbo della personalità, credo sia vero”, dice senza troppi giri di parole. “Ma è un pazzo con un fondo di razionalità ben orchestrata”. Trump peggio di Pirro: perché (per il momento) ha vinto l’Iran. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Trump, la lingua degli autocrati e quei segnali-spia del disturbo di personalità: “Retorica estrema ma razionale”

Sánchez, l’idolo di cartapesta degli “anti-Trump”: la retorica che colpisce ma non incideRoma, 10 mar – Nel giro di poche ore Pedro Sánchez è stato trasformato in un simbolo.

Svolta nel delitto di Aosta. “Teima ha un disturbo della personalità, può essere processato”“Ha un grave disturbo della personalità, ma non sufficiente per avere una rilevanza giuridica.

Temi più discussi: Dubai, addio: così la guerra in Iran sta travolgendo il Golfo. I miliardari in fuga, il mercato immobiliare che crolla (e la scoperta su Trump dell'emiro del Qatar); Iran, il portavoce dell'esercito di Teheran: Trump dimostra di capire solo la lingua della forza; Trump attacca, perché le sue guerre sono impossibili?; La trappola iraniana: Trump e Netanyahu hanno interessi diversi.

Trump, la lingua degli autocrati e quei segnali-spia del disturbo di personalità: Retorica estrema ma razionaleGiovanna Cosenza, semiologa dell'Università di Bologna: Finché non emergerà una comunicazione alternativa, quella di Donald Trump rimane paradossalmente la carta più forte sul tavolo. Machismo, super ... quotidiano.net

Iran, il portavoce dell'esercito di Teheran: Trump dimostra di capire solo la lingua della forzaDa Teheran nuova risposta al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Il portavoce dell’esercito ... msn.com

La tregua di due settimane firmata in extremis tra Stati Uniti e Iran ha allontanato il pericolo di escalation paventata da Donald Trump. Si apre così una nuova fase di mediazione per portare a termine il conflitto nel Golfo, dove le condizioni avanzate dalle due n - facebook.com facebook

Trump s'è incartato. La carta Hegseth per dichiarare vittoria, la carta Vance per contenere i danni (di L. Santucci) x.com