Negli ultimi trenta giorni, l’azione militare degli Stati Uniti contro l’Iran non ha prodotto gli effetti sperati. Anzi, le misure adottate hanno consolidato la posizione delle forze di orientamento conservatore nel paese. La reazione pubblica in Occidente si è fatta sentire con fischi e critiche durante gli eventi pubblici, mentre gli analisti osservano come l’obiettivo di indebolire l’Iran sia rimasto irraggiungibile.

C’è un dato che non si può aggirare, per quanto lo si voglia raccontare in altro modo: in un mese di guerra gli Stati Uniti non hanno piegato l’Iran, hanno finito per rafforzarlo. Trump aveva aperto lo scontro con una promessa implicita di dominio, con la retorica della forza totale, con l’idea di poter ridisegnare gli equilibri del Medio Oriente. Oggi si ritrova con una tregua di due settimane, ottenuta all’ultimo momento, e con un avversario che non solo è ancora in piedi, ma si presenta più solido di prima. Il passaggio decisivo è tutto qui: i Pasdaran escono da questa crisi più forti. Non perché abbiano vinto sul campo in senso classico, ma perché hanno dimostrato di poter reggere l’urto della prima potenza militare del mondo senza cedere sui punti fondamentali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Trump il perdente, in un mese ha solo rafforzato i pasdaran. Fischi a scena aperta

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