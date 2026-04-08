Trump e l' insulto come strategia politica

Da quotidiano.net 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 8 aprile 2026 a Firenze si è discusso del linguaggio utilizzato da un noto politico statunitense, che spesso ricorre a insulti come parte della sua comunicazione pubblica. È un comportamento che ha caratterizzato la sua attività politica nel corso degli anni, attirando attenzione e controversie. Durante l'evento sono stati analizzati alcuni episodi recenti in cui ha usato toni provocatori e parole forti nei confronti di avversari e media.

Firenze, 8 aprile 2026 – Donald Trump usa un linguaggio poco presidenziale, verrebbe da dire. Lo ha sempre fatto, peraltro. Il tweet di domenica scorsa su Truth Social - “Aprite quel fottuto stretto, pazzi bastardi, o finirete all’inferno” - ha riacceso il dibattito sul linguaggio di Trump. Come parla un populista?. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Insulto sessista di Trump a una giornalista

Video Insulto sessista di Trump a una giornalista

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