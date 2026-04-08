Trump e la minaccia all' intera civiltà che morirà stanotte in Iran dura reazione del governo Meloni

Il governo italiano ha condannato le dichiarazioni di un ex presidente statunitense, che aveva affermato che un'intera civiltà rischiava di sparire quella notte in Iran. La replica del governo Meloni ha sottolineato che la popolazione iraniana non deve essere ritenuta responsabile delle azioni dei propri governanti. La posizione ufficiale ribadisce la solidarietà verso i cittadini iraniani e la condanna di eventuali minacce o retoriche esagerate.

“La popolazione civile iraniana non può e non deve pagare il prezzo delle colpe dei propri governanti”, così Palazzo Chigi risponde all’annuncio di Donald Trump sull'”intera civiltà che morirà stanotte“. E ancora, il governo Meloni “continua a seguire con estrema attenzione l’evolversi della crisi in Medio Oriente e il rischio di un’ulteriore escalation militare“. La condanna del governo Meloni La condanna di Palazzo Chigi al governo di Teheran Il Papa: "Minaccia inaccettabile" La minaccia di Donald Trump all'Iran La condanna del governo Meloni Dopo l’annuncio minaccioso di Donald Trump all’Iran, con il tycoon che ha parlato di “un’intera civiltà che morirà stanotte”, è arrivata la ferma presa di posizione del governo Meloni. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Trump e la minaccia all'"intera civiltà che morirà stanotte" in Iran, dura reazione del governo Meloni Leggi anche: L’ultima minaccia di Trump all’Iran: “Stanotte morirà un’intera civiltà” “Un’intera civiltà morirà stanotte”: l’agghiacciante minaccia di Donald Trump all’Iran. A che ora scade l’ultimatum a TeheranConflitto in Medio Oriente: il presidente statunitense Donald Trump ha affermato che “un’intera civiltà morirà stanotte”, aggiungendo che l’Iran ha... Trump minaccia l'Iran: una potente armata si sta avvicinando Temi più discussi: Hormuz, l’ultimatum e il diritto: quando la minaccia entra nel campo dei crimini di guerra; Trump minaccia i giornalisti di mandarli in prigione: Fuga di notizie sul pilota, chiunque sia stato lo troveremo; Donald Trump minaccia di far fuori l'Iran in una notte, Teheran chiede la fine della guerra; Trump minaccia l'addio alla Nato: 'E' una tigre di carta'. La minaccia di Trump all’Iran: Un’intera civiltà morirà stanotte, non vorrei ma è probabileTrump minaccia nuovamente l’Iran a poche ore dalla scadenza dell’ultimatum imposto dal presidente Usa a Teheran. Sul social Truth, infatti, Trump ha scritto un messaggio che fa rabbrividire: Un’inter ... tpi.it La minaccia di Trump sullo Stretto di Hormuz e la reazione degli iranianiNegli ultimi sviluppi internazionali, la minaccia esternata da Donald Trump di ricorrere a «attacchi devastanti» se lo Stretto di Hormuz non dovesse essere riaperto ha suscitato reazioni contrastanti ... notizie.it La minaccia di Donald Trump all’Iran è “inaccettabile” e gli attacchi alle infrastrutture civili sono contrarie al diritto internazionale: così papa Leone XIV che, all’uscita da villa Barberini a Castel Gandolfo, ha chiesto ai leader mondiali di “tornare al tavolo” negozi facebook #dimartedi Elly Schlein: "Meloni dica quattro parole: Trump si deve fermare". x.com