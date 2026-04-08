Trump e Iran | tregua di 15 giorni per salvare lo Stretto di Hormuz

Donald Trump ha deciso di estendere di quindici giorni la tregua con l’Iran, una decisione presa dopo che il Pakistan aveva proposto un’iniziativa di mediazione. L’accordo mira a preservare lo stretto di Hormuz, una zona strategica per il transito di petrolio. La scelta di prolungare il cessate il fuoco è arrivata in un momento di tensioni crescenti tra le due parti.

Donald Trump ha accettato di prolungare il cessate il fuoco con l’Iran per quindici giorni, accogliendo un’iniziativa promossa dal Pakistan e supportata da Teheran. L’accordo mira a stabilizzare la regione attraverso una tregua bilaterale che eviti l’imminente escalation militare. La decisione del Presidente statunitense è arrivata tramite Truth, anticipando la scadenza dell’ultimatum fissata per le ore 20:00 di New York, che corrispondono alle 02:00 italiane. Questo passaggio evita l’invio di forze distruttive verso l’Iran, operazione che sarebbe dovuta avvenire nella serata odierna. Il nodo centrale della trattativa risiede però in una condizione imprescindibile posta dalla Casa Bianca: la riapertura immediata, completa e sicura dello Stretto di Hormuz da parte delle autorità iraniane. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trump e Iran: tregua di 15 giorni per salvare lo Stretto di Hormuz Trump: “Sì a tregua di 2 settimane se Iran riapre Stretto di Hormuz”(Adnkronos) – Tregua di 2 settimane tra Iran e Stati Uniti e guerra congelata se l'Iran riapre lo Stretto di Hormuz. Trump: “Sì a tregua di 2 settimane se Iran riapre Stretto di Hormuz”. Nyt: ok di Teheran(Adnkronos) – Donald Trump dice sì alla tregua di 2 settimane tra Iran e Stati Uniti: guerra congelata se l'Iran riapre lo Stretto di Hormuz. Trump Says Iran Should Not Be Charging for Hormuz Passage Temi più discussi: Iran-Usa, l'annuncio di Trump: Sì alla tregua; La tentazione di Trump in Iran: una tregua senza la riapertura di Hormuz; Iran rifiuta tregua e invia controproposta: Insufficiente dice Trump; Iran, piano di pace dal Pakistan: tregua e apertura di Hormuz. No di Teheran. Trump: Sì a tregua di 2 settimane se Iran riapre Stretto di Hormuz. Nyt: ok di TeheranL'annuncio del presidente degli Stati Uniti su Truth: decisiva la mediazione del premier del Pakistan ... adnkronos.com Iran-Usa, Trump e Teheran dicono sì a tregua di 2 settimane: le news in direttaTregua di due settimane tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia il sì al cessate il fuoco, a patto che lo Stretto di Hormuz venga riaperto totalmente. Teheran esulta, affermando che gli Usa ... adnkronos.com Trump: "Sì a tregua di 2 settimane se Iran riapre Stretto di Hormuz" x.com #Trump: "L'Iran ha accettato di aprire lo Stretto di Hormuz, in cambio ho accettato di fermare i bombardamenti per due settimane". #usa #teheran #iran #IranWar - facebook.com facebook