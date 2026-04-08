Trump accetta la tregua a tempo Italia spaccata dalla frana la novità per l' assegno unico e le altre notizie sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco le notizie principali per iniziare la giornata: oggi è mercoledì 8 aprile 2026. Trump ha annunciato di aver accettato una tregua temporanea in una disputa internazionale. In Italia, si registrano problemi causati da una frana che ha provocato disagi e chiusure stradali. Inoltre, ci sono aggiornamenti sulla novità riguardante l’assegno unico e altre notizie di attualità.