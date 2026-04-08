Trump accetta la tregua a tempo Italia spaccata dalla frana la novità per l' assegno unico e le altre notizie sapere per iniziare la giornata
Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco le notizie principali per iniziare la giornata: oggi è mercoledì 8 aprile 2026. Trump ha annunciato di aver accettato una tregua temporanea in una disputa internazionale. In Italia, si registrano problemi causati da una frana che ha provocato disagi e chiusure stradali. Inoltre, ci sono aggiornamenti sulla novità riguardante l’assegno unico e altre notizie di attualità.
Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: oggi è mercoledì 8 aprile 2026.Attacco bloccatoIl presidente americano, Donald Trump, ha accettato di sospendere i bombardamenti e gli attacchi all'Iran per due settimane. La condizione è che "la. 🔗 Leggi su Today.it
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Temi più discussi: Due settimane di tregua dopo la frase shock di Trump: Teheran riaprirà Hormuz; Comunicazione Italiana; Medio Oriente, Trump avverte l'Iran: 'Possiamo distruggervi in una notte'. Teheran respinge la tregua temporanea; Trump estende la scadenza dell’ultimatum all’Iran per due settimane.
Guerra Iran, Trump: «Sì a cessate il fuoco di 2 settimane, ma apertura completa di Hormuz». Teheran accetta la tregua, venerdì i negoziatiL'ambasciatore iraniano in Pakistan, Reza Amiri Moghadam, ha parlato di «sforzi positivi e costruttivi messi in atto» dal governo di Islamabad «per porre fine alla guerra», e ha dichiarato che questi ... ilgazzettino.it
Trump minaccia l'ecatombe, poi accetta una tregua di 2 settimane per trattare. Teheran: VittoriaLa tv di Stato iraniana: Umiliante ritirata di Trump La tv di Stato iraniana parla di una umiliante ritirata di Trump dalla retorica anti-iraniana. Trump ha accettato le condizioni dell'Iran per la ... msn.com
la Repubblica. . A meno di novanta minuti dalla scadenza dell’ultimatum, Donald Trump e l’Iran hanno accettato un cessate il fuoco di due settimane, per dare tempo alle diplomazie di trovare un accordo definitivo. L’annuncio del presidente degli Stati Uniti è s - facebook.com facebook
Trump annuncia tregua di due settimane proposta dal Pakistan, a condizione che l'Iran riapra lo stretto di Hormuz. Teheran accetta la tregua, riapre lo stretto di Hormuz. Venerdì i colloqui ad Islamabad x.com