Truffa auto vendute | ecco le case e le macchine sequestrate alla famiglia sinti video

Oggi, un’operazione congiunta tra la Polizia e la Guardia di Finanza di Brescia ha portato al sequestro di beni per circa un milione di euro, appartenenti a una famiglia di nove persone. L’indagine riguarda una serie di truffe legate alla vendita di automobili, con dettagli relativi alle case e ai veicoli sequestrati. Le autorità hanno eseguito i controlli e le confische in seguito alle accuse di frode.

Nella giornata di oggi, un’operazione congiunta della Divisione Anticrimine della Questura e della Finanza di Brescia ha portato al sequestro di beni mobili e immobili del valore complessivo per quasi un milione di euro, riconducibili a una famiglia sinti di 9 persone accusate di truffe in serie. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Frode nel commercio d'auto: sequestrate case, macchine e terreni per 920.000 euroUn’operazione congiunta della Divisione Anticrimine della Questura di Brescia e della Guardia di Finanza ha portato al sequestro urgente di beni... Fatture false per evadere le tasse: indagati in sette, c'è anche un consigliere comunale. Sequestrate 36 auto e 10 caseUn giro di fatture false messo in piedi a Margherita di Savoia, nel nord Barese, per non pagare le tasse. Argomenti più discussi: L’ultima truffa del finto carabiniere: Rapine con l’auto di suo marito; Attenti alla nuova truffa della LIDL: vi promettono un veicolo da sballo, ecco come sgamarli subito. Acquisto auto usata: ecco le 5 truffe più comuni e come evitarleScopri le 5 truffe più comuni nell'acquisto di auto usate e impara a riconoscerle per fare un acquisto sicuro e vantaggioso! mondocalciomagazine.it Allarme truffe in Italia, con le auto usate brutte sorprese dietro l’angolo: ecco il dato che gela i clientiIn base ad una recente indagine, è emerso che il 23% degli italiani è stato truffato in sede di acquisto di auto usate. Allarme rosso. reportmotori.it A Parma un 62enne è stato vittima di una truffa online mentre cercava un’auto usata: ha versato quasi 5.000 euro per un’utilitaria che non è mai esistita. L’uomo aveva risposto a un annuncio molto convincente su una piattaforma di compravendita e, dopo vari - facebook.com facebook