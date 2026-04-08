Truffa auto vendute | ecco le case e le macchine sequestrate alla famiglia sinti video

Nella giornata odierna, le forze dell’ordine di Brescia hanno eseguito un’operazione congiunta che ha portato al sequestro di beni mobili e immobili per un totale di circa un milione di euro. Le proprietà appartengono a una famiglia di nove persone, tutte coinvolte in una serie di truffe legate alla vendita di automobili. L’indagine ha portato al sequestro di numerose case e veicoli riconducibili agli indagati.

Nella giornata di oggi, un’operazione congiunta della Divisione Anticrimine della Questura e della Finanza di Brescia ha portato al sequestro di beni mobili e immobili del valore complessivo per quasi un milione di euro, riconducibili a una famiglia sinti di 9 persone accusate di truffe in serie. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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