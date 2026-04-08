Trovato con un panetto di cocaina in auto in casa ne aveva altri tre di hashish

Nella notte del 6 aprile, i Carabinieri della Stazione di Navacchio hanno arrestato un ragazzo di 26 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante un controllo, è stato trovato con un panetto di cocaina in auto. In casa, sono stati rinvenuti altri tre involucri di hashish. L’arrestato è stato portato in caserma in attesa di essere giudicato.

Nella nottata dello scorso 6 aprile, i Carabinieri della Stazione di Navacchio hanno arrestato un giovane di 26 anni, ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.L'intervento è scaturito da un controllo d'iniziativa effettuato intorno alle ore 4.30. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Sorpreso mentre spaccia, in casa aveva panetti di hashish e cocaina: arrestatoNel pomeriggio di ieri, 19 gennaio, i Carabinieri della Sezione Operativa di Pisa hanno arrestato un uomo straniero di 30 anni per detenzione di... Scappa di corsa dall'auto fermata dalla polizia: addosso aveva cocaina e hashishLo spacciatore arrestato è un cittadino marocchino di 21 anni, senza fissa dimora e con numerosi precedenti. Argomenti più discussi: Perugia, trovato con un etto di cocaina e hashish: arrestato a piazza Grimana 28enne; Pineto, panetto di cocaina trovato sulla spiaggia; Scambio sospetto e rocambolesca fuga, la droga gettata nel giardino della casa finisce in mano a una bambina: arrestato; Perugia, spaccia a Piazza Grimana: catturato. Ho trovato una chicca nel libro " Vecchie immagini di Venezia " di Luciano Filippi/Moretto editore. Se guardate bene la foto noterete che nel 1880 VIA GARIBALDI aveva una fila di alberi che sfortunatamente non hanno attaccato o forse sono stati abbattuti. Pec - facebook.com facebook Il DNA conferma: è di Amalia Bergalla il corpo trovato nell’auto bruciata a San Benigno x.com