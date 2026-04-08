Trovato con un panetto di cocaina in auto in casa ne aveva altri tre di hashish

Da pisatoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte del 6 aprile, i Carabinieri della Stazione di Navacchio hanno arrestato un giovane di 26 anni con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante un controllo, è stato trovato con un panetto di cocaina in auto. In casa, sono stati sequestrati altri tre panetti di hashish. L’arresto è stato effettuato sul posto, e il ragazzo è stato portato in caserma.

Nella nottata dello scorso 6 aprile, i Carabinieri della Stazione di Navacchio hanno arrestato un giovane di 26 anni, ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.L'intervento è scaturito da un controllo d'iniziativa effettuato intorno alle ore 4.30. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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