Trovato con un panetto di cocaina in auto in casa ne aveva altri tre di hashish

Nella notte del 6 aprile, i Carabinieri della Stazione di Navacchio hanno arrestato un giovane di 26 anni con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante un controllo, è stato trovato con un panetto di cocaina in auto. In casa, sono stati sequestrati altri tre panetti di hashish. L’arresto è stato effettuato sul posto, e il ragazzo è stato portato in caserma.

Nella nottata dello scorso 6 aprile, i Carabinieri della Stazione di Navacchio hanno arrestato un giovane di 26 anni, ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.L'intervento è scaturito da un controllo d'iniziativa effettuato intorno alle ore 4.30. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Sorpreso mentre spaccia, in casa aveva panetti di hashish e cocaina: arrestatoNel pomeriggio di ieri, 19 gennaio, i Carabinieri della Sezione Operativa di Pisa hanno arrestato un uomo straniero di 30 anni per detenzione di... Argomenti più discussi: Trovato con un panetto di cocaina in auto, in casa ne aveva altri tre di hashish; Perugia, trovato con un etto di cocaina e hashish: arrestato a piazza Grimana 28enne; Due etti di hashish, cocaina e bilancini di precisione. La droga era in auto e in casa: scatta l’arresto; Trovato con un marsupio pieno di droga: arrestato dai carabinieri. Trovato con un market di stupefacenti nel marsupio: arrestatoNei guai un 22enne. Oltre alla droga, i carabinieri di Biella hanno sequestrato anche circa 200 euro in contanti Trovato con un market di stupefacenti nel marsupio: arrestato ... laprovinciadibiella.it Il corpo senza vita dell'attore venne trovato il 28 ottobre 2023 nella sua casa di Los Angeles. L'attore aveva 54 anni. - facebook.com facebook l corpo senza vita dell'attore venne trovato il 28 ottobre 2023 nella sua casa di Los Angeles. L'attore aveva 54 anni. x.com