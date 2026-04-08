Tropea 4 colpi in un bar | ferito imprenditore caccia al fuggitivo

A Tropea, un uomo d’affari è stato ferito durante un episodio di sparatoria avvenuto in un bar di via Libertà. L’incidente è scaturito da un litigio tra due clienti, che si è concluso con quattro colpi di pistola esplosi. La polizia sta cercando un uomo che si è allontanato immediatamente dopo aver sparato. Nessuno altro è rimasto coinvolto o ferito nell’accaduto.

Un uomo d’affari è rimasto ferito a Tropea dopo che un litigio tra due avventori in un locale di via Libertà è degenerato in una sparatoria. L’episodio ha l’utilizzo di un’arma da fuoco e il successivo intervento dei soccorsi medici. L’aggressione è avvenuta all’interno di un bar, dove una discussione accesa tra due clienti ha portato al rilascio di 4 colpi. La vittima, identificata dalle iniziali D.G., è stata raggiunta dai proiettili alle gambe. Il personale sanitario ha trasportato l’imprenditore nel presidio ospedaliero della zona. Secondo le prime valutazioni mediche, le condizioni dell’uomo non risulterebbero critiche per la sua sopravvivenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tropea, 4 colpi in un bar: ferito imprenditore, caccia al fuggitivo Imprenditore ferito a colpi di pistola in centro a Milano: arrestato un altro uomo (si cerca un complice)L'arrestato avrebbe fatto da autista da Prato a Milano ai killer che il 26 marzo avevano sparato a un imprenditore in via Marsala. Leggi anche: Schianto contro il semaforo durante un inseguimento: feriti due carabinieri. Caccia al fuggitivo dopo l'incidente Si parla di: Imprenditore ferito a colpi di pistola a Tropea, un sospettato in caserma. Tropea, imprenditore ferito a colpi di pistola: un sospettato interrogato in casermaPerformance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors. giornaledicalabria.it Imprenditore ferito a colpi di pistola a Tropea, un sospettato in caserma(ANSA) - TROPEA, 08 APR - Un imprenditore è stato ferito oggi pomeriggio con alcuni colpi di pistola esplosi da distanza ravvicinata da un soggetto col quale, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe a ... gazzettadiparma.it