Treviglio all’Anteo SpazioCinema confronto tra Gabrielli e Lepore

A Treviglio si svolge un confronto tra Gabrielli e Lepore nell’ambito della rassegna Mondovisioni, un ciclo di documentari di attualità promosso dal settimanale Internazionale e organizzato sul territorio dall’associazione #Faremeglio. L’evento si tiene presso l’Anteo SpazioCinema e rappresenta uno degli appuntamenti della serie dedicata a temi di attualità e approfondimento. La rassegna prosegue con altri incontri e proiezioni in diverse location della zona.

Treviglio. Prosegue la rassegna Mondovisioni: il ciclo di documentari di attualità promosso dal settimanale Internazionale e organizzato sul territorio dall’associazione #Faremeglio. Il quarto appuntamento è in programma per giovedì 9 aprile, alle 20.30, all’Anteo SpazioCinema di Treviglio. In cartellone la proiezione di The Dialogue Police, film che racconta l’esperienza della “polizia del dialogo”, un modello svedese di gestione dell’ordine pubblico basato sulla mediazione e sul confronto con organizzatori e manifestanti, sviluppato dopo i disordini al vertice europeo di Göteborg nel 2001. Dopo la visione è previsto un dibattito pubblico. Interverranno Franco Gabrielli, già capo della Polizia e sottosegretario di Stato, e Matteo Lepore, sindaco di Bologna. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Treviglio, riparte Mondovisioni: questa sera all’Anteo l’assedio a Cuba di Trump Treviglio, “sold out” per Umberto Galimberti: oltre 430 persone a lezione allo Spazio Cinema AnteoLa conferenza sul senso di disorientamento e sull’etica del viandante ha registrato il tutto esaurito allo Spazio Cinema Anteo. Temi più discussi: Treviglio, all’Anteo SpazioCinema confronto tra Gabrielli e Lepore; È l'ultima battuta? (2025); Alla riscoperta del dialetto con la Pro loco di Treviglio; Super Mario Galaxy - Il film. Treviglio, all’Anteo SpazioCinema confronto tra Gabrielli e LeporeTreviglio. Prosegue la rassegna Mondovisioni: il ciclo di documentari di attualità promosso dal settimanale Internazionale e organizzato sul territorio dall’associazione #Faremeglio. Il quarto ... bergamonews.it Presso l'Anteo spazioCinema di Treviglio prosegue la rassegna riVediamoli, una selezione di film di qualità ad un prezzo incredibile.Clearville, fine anni '60. Dopo aver messo a segno un altro colpo, Diabolik riesce a sfuggire alla polizia dopo un inseguimento. L'ispettore Ginko, con la sua squadra, sta facendo di tutto per ... ecodibergamo.it Le uscite del 1º aprile non sono uno scherzo. Scorri per scoprire tutti i nuovi titoli che abiteranno le sale di #Anteo @spaziocinema Trame e info sui film nei commenti —- Biglietti // spaziocinema.info - facebook.com facebook