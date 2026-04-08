Trentino valanga sul Cermis morto scialpinista di 46 anni

Un uomo di 46 anni, originario di Trento e impiegato nel settore del soccorso piste della Polizia di Stato, ha perso la vita in seguito a una valanga sul versante nord del Castel di Bombasel, nel Cermis. Il distacco di neve è avvenuto a quota 2.370 metri e si è verificato in modo spontaneo. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma non è stato possibile salvare la vittima.

Distacco spontaneo sul versante nord del Castel di Bombasel a quota 2.370 metri. La vittima era originaria di Trento e lavorava al soccorso piste della Polizia di Stato Tragedia in montagna questa mattina sul Cermis, in Trentino, dove uno scialpinista di 46 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da una valanga. L’incidente si è verificato sul versante nord del Castel di Bombasel, lungo l’itinerario che conduce al Paion del Cermis, a circa 2.370 metri di quota. La vittima, residente a Ziano di Fiemme, era un esperto conoscitore della zona e lavorava al soccorso piste della Polizia di Stato. Secondo le prime ricostruzioni, il distacco sarebbe stato di natura spontanea, probabilmente causato dallo sbalzo termico registrato negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Trentino, valanga sul Cermis, morto scialpinista di 46 anni Valanga sul Cermis, morto uno scialpinista di 46 anniUno scialpinista di 46 anni, di cui non sono ancora note le generalità, è morto dopo essere stato travolto da una valanga sul versante nord del... Leggi anche: Si stacca una valanga sul Cermis: morto uno scialpinista Si parla di: Scialpinista trentino muore travolto da una valanga sul Cermis. Valanga sul Cermis, morto scialpinista di 46 anniA dare l’allarme i colleghi dell’uomo, che lavorava al Soccorso piste della Polizia di Stato, ai quali aveva comunicato che avrebbe compiuto una gita scialpinistica al mattino presto proprio in quella ... tg24.sky.it Valanga sul Cermis: muore uno scialpinista di 46 anniL'uomo è stato travolto da un distaccamento spontaneo di neve dovuto probabilmente allo sbalzo termico di questi giorni. La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 10 ... rainews.it