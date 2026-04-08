Tregua Iran Mantovano | Sospiro di sollievo adesso bisogna arrivare a pace vera

Stanotte si è concluso un periodo di tensione tra le parti coinvolte nel conflitto, portando a una tregua ufficiale. Le negoziazioni sono state condotte nelle ultime settimane e hanno portato all'accordo tra le fazioni. La notizia è stata comunicata tramite fonti ufficiali e confermata da vari rappresentanti. Ora si attende che l'intesa venga rispettata e che si passi alla fase di stabilizzazione e di negoziazione di una pace duratura.

(Agenzia Vista) Afragola, 08 aprile 2026 "Stanotte abbiamo tutti tirato un sospiro di sollievo. Però credo che dobbiamo fare tutti un passo in avanti e siamo impegnati in questi quindici giorni perché dal cessate il fuoco così precario si arrivi a condizioni di pace vera e stabile", così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano in un punto stampa ad Afragola a margine dell'evento per l'avvio delle operazioni di rimozione dei rifiuti nella Terra dei Fuochi. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Confessioni sulla pista da ballo. Così Madonna reinventa la dance music . 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Tregua Iran, Mantovano: Sospiro di sollievo adesso bisogna arrivare a pace vera Leggi anche: Iran, Mantovano: "Tirato un sospiro di sollievo. Si arrivi a pace vera, stabile" Tregua in Iran, sospiro di sollievo anche per l’Italia. Soddisfazione da Meloni e FarnesinaLa politica italiana reagisce alle parole del presidente americano Trump dopo le tensioni di ieri sera tra maggioranza e opposizione. Tregua Iran, Mantovano: Sospiro di sollievo adesso bisogna arrivare a pace vera Temi più discussi: Iran, si media per tregua 45 giorni. Teheran: No a cessate il fuoco temporaneo; Borsa: l'Europa verso un avvio in rialzo con la tregua Usa-Iran; Iran, 'non riapriremo Hormuz in cambio di tregua temporanea'; Trump ferma Trump: tregua di due settimane. Tregua Iran, Mantovano: Sospiro di sollievo adesso bisogna arrivare a pace veraStanotte abbiamo tutti tirato un sospiro di sollievo. Però credo che dobbiamo fare tutti un passo in avanti e siamo impegnati in questi quindici giorni perché dal cessate il fuoco così precario si ar ... ilgiornale.it Iran: Mantovano, tregua e' sospiro di sollievo, ora impegno tutti per pace stabile(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 apr - Stanotte tutti abbiamo tratto un sospiro di sollievo. Cosi' il sottosegretario alla Presidenza del ... ilsole24ore.com Accoglie con favore la tregua annunciata tra Usa e Iran e auspica il Libano venga incluso nella tregua nella regione il presidente libanese Joseph Aoun. Aoun, rende noto su X la presidenza libanese, ha insistito sul lavoro del Paese dei Cedri, sugli "sforzi affin x.com Il ruggito di Papa Leone contro Trump. La tregua in Iran e lo scontro tra americani Leggi qui - https://www.ilriformista.it/il-ruggito-di-papa-leone-contro-trump-la-tregua-in-iran-e-lo-scontro-tra-americani-507513/ - facebook.com facebook