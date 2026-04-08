Tregua Iran Mantovano | Sospiro di sollievo adesso bisogna arrivare a pace vera – Il video

Nella notte tra il 7 e l'8 aprile 2026, è stata annunciata una tregua tra le parti coinvolte nel conflitto in Iran. La notizia è stata diffusa attraverso un video pubblicato online, che mostra le prime reazioni e commenti di alcuni rappresentanti. Il ministro degli affari regionali ha commentato l'evento, sottolineando che si tratta di un passo importante, ma che resta da raggiungere una pace duratura.

(Agenzia Vista) Afragola, 08 aprile 2026 "Stanotte abbiamo tutti tirato un sospiro di sollievo. Però credo che dobbiamo fare tutti un passo in avanti e siamo impegnati in questi quindici giorni perché dal cessate il fuoco così precario si arrivi a condizioni di pace vera e stabile", così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano in un punto stampa ad Afragola a margine dell'evento per l'avvio delle operazioni di rimozione dei rifiuti nella Terra dei Fuochi. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Gioacchino Amico, chi è il nuovo pentito di mafia intercettato con esponenti di FdI e perché si era iscritto... 🔗 Leggi su Open.online

Tregua Iran, Mantovano: Sospiro di sollievo adesso bisogna arrivare a pace vera(Agenzia Vista) Afragola, 08 aprile 2026 "Stanotte abbiamo tutti tirato un sospiro di sollievo.

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Iran: Mantovano, tregua e' sospiro di sollievo, ora impegno tutti per pace stabile(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 apr - Stanotte tutti abbiamo tratto un sospiro di sollievo. Cosi' il sottosegretario alla Presidenza del ... ilsole24ore.com

Trump opta per una tregua con l'Iran: il petrolio cala, ma i prezzi alla pompa restano alti. Elettrico sempre più conveniente https://auto.everyeye.it/notizie/tregua-iran-crollare-prezzo-petrolio-scenderanno-benzina-diesel-870287.htmlutm_medium=Social&u - facebook.com facebook

Accoglie con favore la tregua annunciata tra Usa e Iran e auspica il Libano venga incluso nella tregua nella regione il presidente libanese Joseph Aoun. Aoun, rende noto su X la presidenza libanese, ha insistito sul lavoro del Paese dei Cedri, sugli "sforzi affin x.com