Tregua Iran e stretto Hormuz aperto Iata chiarisce | Mesi per normalizzare forniture per aerei

Dopo due settimane di tensione, lo Stretto di Hormuz è stato riaperto a seguito di un accordo tra Stati Uniti e Iran. L'agenzia Iata ha comunicato che potrebbero trascorrere diversi mesi prima che le forniture di carburante per gli aerei tornino alla normalità. La tregua tra le due nazioni ha portato a una riduzione delle restrizioni sul traffico marittimo nella zona strategica.

(Adnkronos) – Riaperto lo Stretto di Hormuz dopo il 'sì' di Stati Uniti e Iran alla tregua di due settimane. Ma cosa cambierà per i voli a rischio per la crisi dei carburanti? Oggi il direttore generale dell'Associazione Internazionale del Trasporto Aereo (Iata) Willie Walsh ha spiegato che ci vorranno mesi prima che le forniture e i prezzi del carburante per aerei si normalizzino, anche se lo Stretto di Hormuz dovesse rimanere aperto. "Ci vorranno comunque mesi per tornare ai livelli di fornitura necessari, viste le interruzioni alla capacità di raffinazione in Medio Oriente", ha detto Walsh ai giornalisti. "Non credo che accadrà in poche settimane. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Iran, la nuova sfida a Trump: “Stretto di Hormuz aperto per chi rompe con gli Usa”(Adnkronos) – L'Iran è pronto a riaprire lo Stretto di Hormuz, snodo cruciale in particolare per il passaggio delle petroliere, sin da oggi.

Trump e Iran: tregua di 15 giorni per salvare lo Stretto di HormuzDonald Trump ha accettato di prolungare il cessate il fuoco con l’Iran per quindici giorni, accogliendo un’iniziativa promossa dal Pakistan e...

Temi più discussi: Iran-Usa, l'annuncio di Trump: Sì alla tregua; Iran, piano di pace dal Pakistan: tregua e apertura di Hormuz. No di Teheran; Guerra Iran-Usa, i dieci punti della proposta di pace; Guerra in Iran, Trump annuncia una tregua di due settimane, Teheran pronta a riaprire lo Stretto di Hormuz.

Tregua Iran e stretto Hormuz aperto, Iata chiarisce: Mesi per normalizzare forniture per aereiA causa della crisi dei carburanti nei giorni scorsi sono iniziate le prime restrizioni. In 4 aeroporti italiani, negli scali di Bologna, Milano Linate, Treviso e Venezia, sono scattate le restrizioni ... adnkronos.com

Tregua Usa-Iran, Trump annuncia lo stop ai raid: riapre lo Stretto di Hormuz, Islamabad ospita i negoziatiTregua Usa-Iran di 2 settimane: Trump annuncia lo stop ai raid, Teheran conferma il cessate il fuoco e riapre lo Stretto di Hormuz. Negoziati il 10 aprile a Islamabad. infodifesa.it

Borsa: Europa apre forte con tregua Usa-Iran, Francoforte +4,8% - facebook.com facebook

Stati Uniti e Iran dicono sì alla tregua di 2 settimane, guerra congelata e lo Stretto di Hormuz viene riaperto. Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, annuncia per primo il sì alla proposta formulata dal premier del Pakistan, Shehbaz Sharif, mediatore determi x.com