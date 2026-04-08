Tregua di due settimane in Iran Trump Grande giornata per la pace mondiale

Nella notte è stata annunciata una tregua di due settimane nel conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, con l'intermediazione del Pakistan. La sospensione delle ostilità riguarda le parti coinvolte nel conflitto e rappresenta un momento di sospensione delle operazioni militari. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sulle modalità di attuazione o le eventuali condizioni poste.

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Tregua di due settimane nella guerra tra Usa-Israele e Iran. La decisione è arrivata nella notte grazie anche alla mediazione del Pakistan. L’annuncio è stato dato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che su Truth ha spiega: “Sulla base delle conversazioni avute con il primo ministro Shehbaz Sharif e il maresciallo di campo Asim Munir del Pakistan, nelle quali mi è stato chiesto di sospendere l’invio di forze distruttive in Iran previsto per questa sera, e a condizione che la Repubblica Islamica dell’Iran acconsenta all’apertura completa, immediata e sicura dello Stretto di Hormuz, acconsento a sospendere i bombardamenti e gli attacchi contro l’Iran per un periodo di due settimane. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Due settimane di tregua dopo la grande paura: Teheran riapre Hormuz. Trump: “Vittoria totale”A meno di novanta minuti dalla scadenza dell’ultimatum, arriva la svolta che tiene il mondo sospeso tra sollievo e diffidenza: l’Iran riapre lo...

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Temi più discussi: Due settimane di tregua dopo la frase shock di Trump: Teheran riaprirà Hormuz; Guerra in Iran, Donald Trump annuncia una tregua di due settimane; Iran-Usa, l'annuncio di Trump: Sì alla tregua; Due settimane di tregua in Medio Oriente. Trump punta alla pace.

Guerra Iran-Usa, Trump: «Tregua per due settimane. Se l'accordo non è buono si torna in guerra»Guerra Iran-Usa, gli aggiornamenti in diretta dell'8 aprile 2026. Donald Trump ha accettato di estendere di due settimane la scadenza dell'ultimatum all'Iran. Trump ha ... leggo.it

Iran-Usa, sì a tregua di 2 settimane: venerdì colloqui in PakistanTregua di due settimane tra Stati Uniti e Iran. Oggi, 8 aprile 2026, scatta lo stop alla guerra. Donald Trump ha annunciato nella notte il sì al cessate il fuoco, a patto che lo Stretto di Hormuz veng ... ilroma.net

Buongiorno da Agorà. Tregua di due settimane in Iran. Crosetto: "Facciamo rispettare i trrattati ma non siamo in guerra". Con il cessate il fuoco crolla il prezzo del petrolio. Commenta qui la puntata. #AgoraRai - facebook.com facebook

L'Iran annuncia una tregua di due settimane nel conflitto con Usa e Israele. La tv di Stato rivendica una "grande vittoria" e l'accettazione di un piano in 10 punti, ma avverte: "Non è la fine della guerra, le nostre mani restano sul grilletto". x.com