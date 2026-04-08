Tre minori rubano un’auto e scappano Fermati | addosso droga e un coltello

Nella notte di Pasqua, tre minorenni hanno rubato un’auto e sono scappati attraverso le strade tra l’Isolotto e ponte alla Vittoria. La fuga è iniziata in via Pisana e si è conclusa in piazza Gaddi, dove sono stati fermati da una volante della polizia. Durante l’intervento, addosso ai giovani sono stati trovati droga e un coltello.

Una fuga partita da via Pisana e terminata in piazza Gaddi. È accaduto nella notte di Pasqua: protagonisti tre minorenni che a bordo di un auto rubata hanno attraversato le vie della zona a cavallo tra l’Isolotto e ponte alla Vittoria, prima di essere fermati da una volante della polizia. Secondo quanto ricostruito, il trio di giovani, due 15enni di origini nordafricane e una ragazza italiana di 16 anni, sarebbero riusciti a forzare la serratura dell’auto e una volta dentro ad accenderla. In quel momento, sul cellulare del proprietario dell’automobile, è arrivato un ’alert’: la sua macchina era stata accesa e si stava muovendo. Grazie al gps installato a bordo, l’uomo ha lanciato l’allarme alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tre minori rubano un’auto e scappano. Fermati: addosso droga e un coltello Ragazzo sequestrato: gli rubano la Tesla, ma non sanno avviarla e scappano con l'auto del padreCaccia a due banditi che hanno preso di mira un giovane commerciante di carte Pokemon. Afragola, inseguono straniero e gli lanciano bidone addosso: identificati tre minoriSono stati identificati i tre minorenni protagonisti dell’aggressione avvenuta lo scorso 9 gennaio ad Afragola ai danni di un cittadino... Temi più discussi: Tre minori rubano un’auto e scappano. Fermati: addosso droga e un coltello; Boom di bambini palestinesi sfollati a causa delle violenze dei coloni; Castrofilippo. Arrestato 35enne per furto aggravato; Santa Margherita di Belice: pretende denaro per lavori mai richiesti su un terreno, arrestato un 44enne. Tre giovani rubano in un negozio del centro mannaia e coltelliFermo. Brutta aria. Brutti segnali. Un fatto che non lascia tranquilli. A due passi da piazza del Popolo, lungo Corso Cefalonia, la via più importante della città, c’è il negozio House and Co. È ricco ... ilrestodelcarlino.it Rubano auto in sharing e scatta l'inseguimento, nei guai 4 giovani. Tre sono minorenniUn lungo inseguimento nei quartieri della periferia est della Capitale ha permesso ai carabinieri della compagnia di Frascati di denunciare quattro giovani italiani, gravemente indiziati del reato di ... romatoday.it Alcol a minori e irregolarità amministrative, un commerciante denunciato e tre sanzionati Il bilancio dei controlli eseguiti nella serata di sabato dalle forze dell’ordine nei luoghi della movida di Agrigento... - facebook.com facebook