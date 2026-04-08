Tre bellissimi romanzi per viaggiare anche ad aprile

Da quicomo.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre romanzi che invitano a viaggiare anche durante aprile, tra storie e atmosfere diverse, sono al centro di questa selezione. Uno di questi, intitolato

Fughe da fermo, il cui titolo si ispira all'esordio letterario di Edoardo Nesi, vuole essere uno stimolo a conservare il piacere di leggere. Dunque, ogni settimana, insieme a Martina Fasola del Libraccio di Como, che già collabora alla rassegna culturale Strade Blu Live. La magia di un libro è. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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Tre nuovi e bellissimi libri per continuare a viaggiare anche nel 2026Fughe da fermo, il cui titolo si ispira all'esordio letterario di Edoardo Nesi, vuole essere uno stimolo a conservare il piacere di leggere.

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