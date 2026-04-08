Tre bellissimi romanzi per viaggiare anche ad aprile

Tre romanzi sono stati pubblicati di recente, offrendo ai lettori l’opportunità di immergersi in diverse storie anche durante il mese di aprile. Uno di questi, intitolato

Fughe da fermo, il cui titolo si ispira all'esordio letterario di Edoardo Nesi, vuole essere uno stimolo a conservare il piacere di leggere. Dunque, ogni settimana, insieme a Martina Fasola del Libraccio di Como, che già collabora alla rassegna culturale Strade Blu Live. La magia di un libro è. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Tre bellissimi romanzi per viaggaire anche ad aprileFughe da fermo, il cui titolo si ispira all'esordio letterario di Edoardo Nesi, vuole essere uno stimolo a conservare il piacere di leggere.

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I tre migliori scrittori da leggere per capire dove va l'America«La vita civile, si ricordò. Era tutto più fluido, meno definito, i canali di comunicazione vaghi e informali. Era passato poco tempo e già non gli piaceva». Tre scrittori per capire dove va l’America ... esquire.com

Buongiorno a-mici e buon lunedì dell'angelo Oggi chiediamo il vostro aiuto per questi tre cuccioli bellissimi Purtroppo nessuno ha chiesto di loro ci aiutate a condividere il post ovunque e farlo arrivare alla famiglia giusta Loro sono Pierre, Amanda e K - facebook.com facebook