Travolto da una valanga la domenica di Pasqua | morto architetto 36enne

Un architetto di 36 anni è deceduto dopo essere stato travolto da una valanga durante una gita sciistica in montagna. L'incidente è avvenuto la domenica di Pasqua sui monti di Fundres, in Val di Vizze. Dopo essere stato soccorso, è stato trasportato in ospedale dove ha trascorso tre giorni in terapia intensiva, ma le sue condizioni si sono aggravate e alla fine non è sopravvissuto.

Dopo tre giorni di ricovero in ospedale, non ce l'ha fatta Cesare Zilio, lo scialpinista e architetto di Borso del Grappa, di 36 anni, travolto la domenica di Pasqua da un'imponente valanga sui monti di Fundres, in Val di Vizze.Il distacco della slavina sotto la vetta di Cima Grava, era avvenuto. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Cesare Zilio muore a 36 anni dopo tre giorni di agonia: lo scialpinista era stato travolto da una valanga la domenica di PasquaBORSO DEL GRAPPA (TREVISO) - Cesare Zilio non ce l'ha fatta: è morto dopo 3 giorni di agonia a 36 anni. Leggi anche: Austria: morto sciatore italiano travolto da una valanga Temi più discussi: Scialpinista bassanese di 36 anni travolto da una valanga in Alto Adige: localizzato e trovato incosciente, è gravissimo; Travolto da una valanga in Austria, muore il vicentino Federico Giubilato; Travolto da una valanga in Alto Adige, restano gravissime le condizioni dell'architetto bassanese; Scialpinista vicentino travolto da una valanga, è in condizioni critiche. Cesare Zilio muore a 36 anni dopo tre giorni di agonia: lo scialpinista era stato travolto da una valanga la domenica di PasquaBORSO DEL GRAPPA (VICENZA) - Cesare Zilio non ce l'ha fatta: è morto dopo 3 giorni di agonia a 36 anni. Lo scialpinista originario di Borso del Grappa si è spento in ... ilgazzettino.it Valanga in val di Vizze, morto dopo tre giorni il 36enne travoltoCesare Zilio, di Bassano del Grappa, non ce l’ha fatta dopo il ricovero in condizioni gravissime all’ospedale di Bolzano. Era stato travolto da una valanga mentre saliva verso Cima Grava durante un’es ... altoadige.it Travolto dalla valanga: l’affetto e le preghiere per l’alpinista lecchese in coma I timori, le speranze di due comunità in particolare. Quella di Civate, dove Giorgio De Capitani, lo scialpinista ricoverato in coma a Lucerna dopo essere stato travolto da una valang - facebook.com facebook Un quarantaseienne, residente a Ziano di Fiemme, è stato trovato senza vita a 2.370 metri sul versante nord del Castel di Bombasel, travolto da uno spontaneo distaccamento di neve. La probabile causa lo sbalzo termico di questi giorni #ANSA x.com