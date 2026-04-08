Trasporto persone settore in ginocchio

Le aziende reggiane che operano nel settore del trasporto di persone stanno affrontando difficoltà a causa dell’aumento dei prezzi dei carburanti. La crescita dei costi energetici ha causato problemi di sostenibilità per molte imprese locali, mettendo in crisi la loro attività quotidiana. Questa situazione sta interessando un settore che, negli ultimi mesi, ha visto un incremento significativo delle spese operative, con ripercussioni sulla continuità del servizio.

"La continua impennata dei prezzi dei carburanti sta mettendo in ginocchio le aziende reggiane operanti nel settore del trasporto persone". Lo afferma Cna Fita Reggio Emilia in una nota. "Il comparto, già provato dalle sfide degli ultimi anni, si trova ora di fronte a un’emergenza insostenibile che minaccia la stabilità operativa delle imprese e, di conseguenza, la garanzia stessa del diritto alla mobilità per cittadini, studenti e turisti – si legge nel documento –. L’aumento vertiginoso dei costi alla pompa, unito alla volatilità dei mercati energetici, non è più un fattore assorbibile dai margini aziendali. Per le imprese di trasporto, il carburante rappresenta una voce di costo primaria e incomprimibile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Trasporto persone, settore in ginocchio" Leggi anche: Caro carburante, l'allarme di Cna: "Trasporto persone in ginocchio, aziende a rischio chiusura" Caro carburanti, le imprese lanciano l’allarme: “Il settore del trasporto persone su gomma è al collasso”ROMA – La continua impennata dei prezzi dei carburanti sta mettendo in ginocchio le aziende italiane operanti nel settore del trasporto persone. E se ogni rampa di scale fosse un nastro trasportatore in movimento Temi più discussi: Trasporto persone, settore in ginocchio; Trasporto persone: l’aumento del carburante minaccia la continuità del servizio; Il caro carburante mette in crisi il settore del trasporto persone su gomma; Carburanti alle stelle, trasporto persone in emergenza. Il caro carburante mette in crisi il settore del trasporto persone su gommaLa continua impennata dei prezzi dei carburanti sta mettendo in ginocchio le aziende reggiane operanti nel trasporto persone. Il settore, già provato ... redacon.it Carburanti alle stelle, trasporto persone in emergenzaLe imprese del settore lanciano l’allarme: costi insostenibili mettono a rischio servizi, occupazione e diritto alla mobilità ... forli24ore.it Il caro carburante mette in crisi il settore del trasporto persone su gomma - facebook.com facebook