Trasporti | Regione Lazio il 12 aprile treni rafforzati per sagra carciofo a Ladispoli

Il 12 aprile 2026, Trenitalia ha previsto l’attivazione di quattro treni straordinari su richiesta della Regione Lazio. La scelta è stata fatta per gestire l’aumento di passeggeri previsto in occasione della Sagra del Carciofo a Ladispoli. La decisione mira a garantire un servizio più capillare e efficiente durante questa giornata di eventi, che attira numerosi visitatori nella zona.

Trenitalia attiva treni straordinari per la Sagra del Carciofo a Ladispoli il 12 aprile 2026, garantendo oltre 4.200 posti aggiuntivi. Su richiesta della Regione Lazio, in occasione della giornata del 12 aprile 2026, Trenitalia ha programmato l’attivazione di 4 nuovi treni straordinari per far fronte alla consistente affluenza di viaggiatori prevista per la Sagra del Carciofo a Ladispoli. Questi treni saranno dotati di materiale rotabile di tipo Vivalto, composto da 6 vetture, e garantiranno oltre 4.200 posti totali aggiuntivi rispetto all’offerta ordinaria. “La Sagra del Carciofo di Ladispoli è un evento di grande rilevanza per la nostra Regione, molto conosciuto e apprezzato in tutta Italia. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Sagra del Carciofo a Ladispoli: 4.200 nuovi posti treni per i turistiLa Regione Lazio potenzia i collegamenti ferroviari per Ladispoli il 12 aprile 2026.

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Trasporti: Regione Lazio, il 12 aprile treni rafforzati per sagra carciofo a LadispoliTrenitalia attiva treni straordinari per la Sagra del Carciofo a Ladispoli il 12 aprile 2026, garantendo oltre 4.200 posti aggiuntivi. romadailynews.it

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