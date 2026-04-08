Le imprese di autotrasporto della provincia di Mantova si trovano ad affrontare costi operativi cresciuti fino a 11 mila euro in più rispetto al passato, secondo quanto riferito dalla Cna. La situazione mette a rischio la tenuta economica di molte aziende, poiché le misure di sostegno attualmente in vigore vengono considerate insufficienti per coprire questa escalation dei costi.

Le imprese di autotrasporto della provincia di Mantova rischiano il collasso a causa di costi operativi ormai insostenibili, come segnalato dalla Cna che denuncia l’insufficienza delle attuali misure di sostegno. Il settore logistico mantovano sta affrontando una tempesta perfetta dove il prezzo del carburante incide per circa il 40% sulle spese di gestione di ogni azienda. In questo scenario, le recenti variazioni dei prezzi hanno generato esborsi extra che superano gli 11 mila euro all’anno per singolo veicolo. Elisa Rodighiero, Direttrice della Cna, ha evidenziato come la liquidità delle imprese sia fortemente compromessa. Nonostante la... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trasporti Mantova: 11mila euro di costi extra e rischio collasso

Sardegna: costi logistici +40%, rischio collassoUn allarme rosso è stato lanciato dalle associazioni imprenditoriali riguardo alla logistica dell’isola, dove i costi di trasporto delle merci...

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