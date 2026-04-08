Trasporti | Atac da 13 aprile modifiche al servizio tram per 5 settimane

A partire da lunedì 13 aprile, il servizio tram a Roma subirà alcune modifiche che dureranno circa cinque settimane. La variazione riguarda le linee di tram e sarà valida fino a fine maggio. La decisione è stata comunicata dall’azienda di trasporto pubblico e coinvolge diversi percorsi cittadini. I dettagli precisi sugli orari e le deviazioni sono disponibili sul sito ufficiale dell’azienda.

A partire da lunedì 13 aprile, il servizio tram a Roma subirà delle modifiche significative per un periodo di cinque settimane. Questa decisione è stata presa per consentire ad Acea Ato2 di eseguire alcune attività urgenti lungo Viale Liegi. Atac ha comunicato ufficialmente queste variazioni in una nota stampa. Modifiche alle Linee Tramviarie. In particolare, la linea 2 sarà completamente sostituita da autobus per l’intera durata del cantiere. Inoltre, la linea 3L verrà sostituita da bus nel tratto che va da Porta Maggiore a Valle Giulia, mentre la linea 19L sarà sostituita da bus nella tratta che va da Porta Maggiore a Viale Giulio Cesare. Queste modifiche sono necessarie per garantire la sicurezza e l’efficienza dei lavori in corso. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Trasporti: Atac, da 13 aprile modifiche al servizio tram per 5 settimane Trasporti: Trenitalia, in fine settimana 13 febbraio al 22 marzo modifiche Roma Tiburtina e OstienseModifiche alla circolazione ferroviaria tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense per lavori alla fermata di Pigneto. Trasporti, dai bus ai tram: tutti i mezzi deviati a partire da mercoledì 8 aprileDa domani, mercoledì 8 aprile, alcuni mezzi di superficie cambiano percorso o saltano qualche fermata, per via di lavori stradali e di... Temi più discussi: Tram, stop per cinque settimane alle linee 2, 3 e 19: da lunedì 13 aprile arrivano i bus sostitutivi; Via Crucis, Pasqua e Pasquetta: il piano del trasporto pubblico per muoversi a Roma; Scioperi aprile 2026, dai trasporti alla sanità (fino alla stampa): il calendario completo; Lavori su viale Liegi, dal 13 aprile modifiche a servizio tram per cinque settimane. Trasporti: Atac, da 13 aprile modifiche al servizio tram per 5 settimaneModifiche al servizio tram a Roma dal 13 aprile: sostituzioni con bus per diverse linee a causa di lavori urgenti. romadailynews.it Atac assume, via alle selezioni per neolaureati: ecco come candidarsiAtac cerca neo laureati per incrementare la forza lavora interna all’azienda. La municipalizzata dei trasporti, infatti, ha pubblicato otto avvisi relativi ad altrettante posizioni. Chi è interessato ... romatoday.it ENDRI BULLO CENSURATO DALLA DE BERTI PARLANDO DI ROMEA Chioggia - 6 aprile 2026 Endri Bullo, ex presidente del Consiglio Comunale con la Giunta Ferro, persona che ha a cuore il tema della Statale Romea, e comunque i trasporti extraurbani, - facebook.com facebook #SkyInsider L’eventuale blocco di questo passaggio, che non ha niente a che fare geograficamente con l'Iran, avrebbe conseguenze globali non solo sul settore dell’energia, ma anche su quello dei trasporti e dei commerci in generale. Vediamo perché quest x.com