Trappole di neve in quota | due morti tra esperti e turisti

Il 8 aprile 2026 si è conclusa la vicenda di Cesare Zilio, un trentenne di Bassano del Grappa, deceduto in seguito a una valanga nella zona di Cima Grava, in val di Vizze, durante la domenica di Pasqua. La tragedia si è aggiunta ad altri incidenti in montagna, dove due persone tra esperti e turisti hanno perso la vita a causa di trappole di neve in quota.

Il 8 aprile 2026 si chiude l’agonia di Cesare Zilio, il trentaseienne di Bassano del Grappa travolto da una valanga nella zona di Cima Grava in val di Vizze durante la domenica di Pasqua. Il giovane scialpinista è deceduto presso l’Ospedale di Bolzano, dove era stato ricoverato in rianimazione in condizioni critiche. L’incidente è avvenuto mentre Zilio trascorreva una vacanza in Alto Adige, arrivato nel territorio sabato precedente insieme a un gruppo di amici e alla compagna. La passione per la montagna ha condotto il trentaseienne in un contesto naturale che, nonostante i soccorsi e le cure intensive, non ha permesso la sua sopravvivenza. La vulnerabilità dei versanti alpini tra Trentino e Alto Adige. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trappole di neve in quota: due morti tra esperti e turisti Meningite nel Regno Unito, focolaio tra giovani: 27 casi e due morti. Il rischio per l’Europa: cosa dicono gli espertiE’ salito da 20 a 27 il numero dei casi di sospetta meningite acuta censiti nell’ultima settimana nel Regno Unito, in seguito a un focolaio «senza... Leggi anche: Valanga in Alto Adige, morti due turisti finlandesi Temi più discussi: Fermate le trappole a colla, micidiali per gli uccelli; Trappole a colla, l’allarme del CRAB: uccelli vittime di agonie lente. Morta una cinciallegra; Moige a Torino presenta 'Be Active', progetto contro la violenza di genere che coinvolge scuole, piazze e supporto legale; Hobby hunter nel Ticino condannato come bracconiere: silenziatore, visore notturno e trappole illegali. Imprigionato da ghiaccio e neve a Castelluccio, salvato nella notteImprigionato da ghiaccio e neve a Castelluccio, salvato nella notte I Vigili del fuoco intervengono nella notte sulla piana gelata ... valnerinaoggi.it Trappola mortale per le eccessive nevicate in Giappone(METEOGIORNALE.IT) [caption id=attachment_363142 align=aligncenter width=1494] Nevicate sempre più intense in Giappone. Record su record.[/caption] ... msn.com Sapresti riconoscere una truffa online Nel mondo digitale le trappole sono ovunque, spesso nascoste dietro messaggi che sembrano del tutto innocui. Per questo nasce "#Insospettabili - Sviluppiamo abilità contro le frodi online", un’esperienza interattiva pr - facebook.com facebook Trading online, oltre 6,7 milioni di investitori digitali attivi: mille trappole in agguato tra azioni a basso costo e piani Gold x.com