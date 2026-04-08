L’8 aprile 2026 a Milano, un uomo di 30 anni, originario dell’Ucraina, è stato arrestato dopo aver tentato di sottrarre gioielli a un’anziana di 83 anni. La donna, insospettita, ha finto di collaborare e ha arrestato l’uomo. L’episodio si è svolto in pieno giorno in una zona centrale della città. Gli agenti sono intervenuti e hanno condotto l’uomo in caserma.

Un uomo di 30 anni, proveniente dall’Ucraina, è finito in manette l’8 aprile 2026 a Milano dopo aver tentato di sottrarre gioielli di valore a una donna di 83 anni. L’azione si è svolta in un appartamento di prestigio situato nel cuore della città, dove la proprietaria, una vedova, custodiva all’interno di una cassaforte preziosi per un valore complessivo di diverse centinaia di migliaia di euro. La vicenda ha avuto inizio con una serie di telefonate insistenti. Un soggetto, che ha agito come coordinatore delle operazioni, ha contattato l’anziana fingendo di appartenere alla Guardia di finanza per convincerla della necessità di effettuare un controllo sui suoi beni oramai acquisiti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trappola a Milano: l’anziana finge e arresta il finto agente

Frosinone: si finge carabiniere per truffare anziana ma figlio donna e’ in Arma e lo arrestaUn giovane di 20 anni, originario della provincia di Salerno, si è finto carabiniere con l’intento di truffare un’anziana signora di 78 anni.

Si finge carabiniere per truffare un'anziana, lo arresta il figlio carabiniere veroSi è finto maresciallo dei carabinieri per truffare un'anziana signora, facendole credere che il figlio avesse rapinato una gioielleria e fosse...

Temi più discussi: Alleati senza alternative: la trappola strategica del Golfo nella guerra con l’Iran; Il rischio politico del carbonio: la trappola delle LOA; La trappola, le botte e le sevizie con le forbici: l’incubo di un imprenditore in balìa di una banda che gli ha estorto 90mila euro; Cooperazione rafforzata o modifica dei trattati: come superare l’impasse Ue.

Tre giorni al telefono con l’anziana da truffare, ma la trappola è pronta: blitz della poliziaL’82enne ha chiamato subito il 112 quando ha ricevuto la prima chiamata, poi ha preparato soldi e gioielli mentre gli agenti restavano appostati in casa sua ... milano.repubblica.it

Milano, 83enne sventa truffa agli anziani ospitando per tre giorni gli agenti di polizia, che arrestano il «corriere» della bandaLa signora, vedova, residente in centro, aveva in una cassaforte gioielli per alcune centinaia di migliaia di euro. Ha subito capito che al telefono c'erano dei criminali e ha teso loro una trappola c ... milano.corriere.it

+++ ACCERCHIATO E RAPINATO: ATTIRATO IN TRAPPOLA DA UNA DONNA +++ Leggi l'articolo https://www.napolitoday.it/~go/i/15771662847998 - facebook.com facebook

Povertà in Italia: oltre il mito del Nord-Sud, la nuova trappola sono le grandi città x.com