Trapianti il consigliere regionale Santangelo | La giunta provveda a riorganizzare il sistema

Durante la seduta del consiglio regionale di oggi, si è parlato della morte del bambino avvenuta dopo un trapianto di cuore. Il consigliere regionale ha chiesto che la giunta si occupi di riorganizzare il sistema dei trapianti. La discussione è stata dedicata in particolare alla vicenda del piccolo deceduto e alle condizioni dell’organo trapiantato.