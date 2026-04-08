Trapianti il consigliere regionale Santangelo | La giunta provveda a riorganizzare il sistema
Durante la seduta del consiglio regionale di oggi, si è parlato della morte del bambino avvenuta dopo un trapianto di cuore. Il consigliere regionale ha chiesto che la giunta si occupi di riorganizzare il sistema dei trapianti. La discussione è stata dedicata in particolare alla vicenda del piccolo deceduto e alle condizioni dell’organo trapiantato.
Nel consiglio regionale di oggi (8 aprile) si è discusso della tragedia del piccolo Domenico Caliendo, il bambino deceduto a seguito di un trapianto di cuore con un organo ‘bruciato’.Sulla vicenda è intervento il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Vincenzo Santangelo: “Di fronte a una. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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