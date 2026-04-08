Traghetto stop alle 20 | A piedi per Pasquetta Il gestore | Boom inatteso

Durante il weekend di Pasqua, il servizio del traghetto tra Porto Garibaldi e il lido degli Estensi si è fermato alle 20, causando disagi ai turisti. Una turista di Ferrara ha riferito di essere rimasta a piedi dopo l’ultima corsa, prevista alle 20. Il gestore ha spiegato che si è trattato di un boom inatteso di richieste che ha provocato questa interruzione.

"Disservizio nel weekend di Pasqua, traghetto fermo alle 20. Disagi per i turisti tra Porto Garibaldi e il lido degli Estensi ", è la denuncia di una turista, di Ferrara, che a Pasquetta è rimasta a piedi, l’ultima corsa dell’imbarcazione alle 20. La società Satemy pesca che gestisce il servizio si scusa con la turista. E spiega. "Sabato e domenica, per la Pasqua, siamo andati avanti con il servizio fino alle 23. In base alla lunga esperienza, parliamo di oltre 40 anni, abbiamo deciso di sospendere il servizio del lunedì dell’angelo per le 20. Non si era mai verificato un afflusso del genere sui nostri lidi anche nella giornata di Pasquetta. Sarebbe stato nostro interesse, è evidente, continuare a lavorare fino alle 23. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Traghetto, stop alle 20: "A piedi per Pasquetta". Il gestore: "Boom inatteso" Ronaldo spinge Herbalife: +7% a Wall Street, boom inatteso.Ronaldo scommette su Herbalife: il titolo vola a Wall Street e riaccende il dibattito sul direct marketing Cristiano Ronaldo, icona del calcio... Leggi anche: FICTION MEDIASET IN GRAN SPOLVERO DOPO L’INATTESO BOOM DELLA FERILLI Argomenti più discussi: Traghetto, stop alle 20: A piedi per Pasquetta. Il gestore: Boom inatteso; Traghetti, cancellate alcune partenze; Caro carburanti: i pescatori bloccano i porti della Corsica, importanti disagi per turisti e lavoratori sardi. Da parte di tutto il team Traghetto, auguri di una Pasqua felice #AlTraghettoJesolo - facebook.com facebook