Una valanga ha causato la morte di una persona in una zona montuosa italiana. L’incidente si è verificato questa mattina durante un’attività all’aperto, coinvolgendo escursionisti o sportivi nella regione. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per salvare la vittima. La dinamica dell’accaduto è ancora sotto indagine da parte delle autorità competenti.

La montagna, con la sua bellezza spietata, ha reclamato un’altra vita nelle scorse ore, trasformando una mattinata di sport in una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità. È stato infatti ritrovato senza vita lo scialpinista di 46 anni che risultava disperso dalle prime luci dell’alba. L’uomo, che secondo le prime ricostruzioni sembra essere originario del luogo, è rimasto vittima di una forza della natura immanente e imprevedibile: è stato infatti travolto e sepolto da una valanga che si è staccata improvvisamente sul versante nord del Cermis. L’allarme è scattato attorno alle 10, quando i familiari e gli amici, non avendo più notizie di lui da ormai diverse ore, hanno temuto il peggio e allertato i soccorsi, mettendo in moto una macchina di ricerca imponente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Tragedia in Italia, valanga mortale. Ora la notizia atroce

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