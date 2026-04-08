Un incidente sul lavoro si è verificato in una distilleria di Pasian di Prato, provocando la morte di un uomo di 54 anni. L’operaio è rimasto intrappolato all’interno di un serbatoio della struttura. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non è stato possibile salvarlo. La procura ha avviato un’indagine per ricostruire le cause dell’accaduto.

Un tragico incidente sul lavoro ha spento la vita di Italo Carpi, un dipendente di 54 anni, all’interno della Distelleria Durbino Friulia di Pasian di Prato. L’uomo, residente a Fagagna, è stato rinvenuto senza vita dentro un serbatoio durante la mattinata odierna. L’allarme è scattato quando alcuni compagni di lavoro si sono accorti dell’assenza del collega. Nonostante i tentativi immediati di recuperarlo e prestargli soccorso, l’intervento dei colleghi non è stato sufficiente a salvare l’operaio. Sul posto, in via San Daniele, è intervenuto un complesso apparato di soccorso che comprendeva diverse squadre dei vigili del fuoco, il personale del 118 e gli esperti dello Spisal, l’organismo incaricato della prevenzione e sicurezza negli ambienti lavorativi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia in distilleria: operaio di 54 anni morto in un serbatoio

Cade nel serbatoio di una distilleria, morto operaio di 54 anni: incidente sul lavoro a Pasian di PratoUn operaio di 54 anni, Italo Carpi, è morto cadendo nel serbatoio di una distilleria a Pasian di Prato (Udine).

Tragedia in distilleria: operaio muore cadendo in un serbatoioABBONATI A DAYITALIANEWS Incidente sul lavoro a Pasian di Prato PASIAN DI PRATO, 07 aprile 2026.

Temi più discussi: Tragedia sul lavoro in una distilleria, operaio 54enne muore all'interno di un serbatoio: vano l'intervento dei soccorsi; Tragedia a Passons, muore un lavoratore all'interno di un'azienda; Tragedia del lavoro alla distilleria Durbino Friulia di Pasian di Prato, muore operaio all'interno di un serbatoio; Tragedia in distilleria a Pasian di Prato: operaio morto in un serbatoio.

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