Tragedia a Lourdes | il pullman scivola e uccide l’autista ligure

Nella serata di ieri, a Lourdes, un autista di 55 anni originario di Isola del Cantone, in provincia di Genova, ha perso la vita dopo essere stato investito dal proprio pullman. L'uomo, che stava partecipando a un viaggio di pellegrinaggio, è stato travolto mentre si trovava vicino al veicolo. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente, che si è verificato in circostanze ancora da chiarire.

Federico Prato, un conducente di 55 anni originario di Isola del Cantone in provincia di Genova, ha perso la vita ieri sera a Lourdes dopo essere stato travolto dal proprio autobus durante un viaggio di pellegrinaggio. L’incidente è avvenuto poco prima delle 21:00. Il mezzo pesante si trovava in una zona caratterizzata da un terreno inclinato e non trasportava passeggeri al momento del fatto. Mentre l’uomo si trovava all’esterno del veicolo, questo ha iniziato a spostarsi autonomamente. Nel tentativo di bloccare la corsa del pullman, il conducente è rimasto coinvolto in una manovra che si è rivelata letale. La dinamica del sinistro e i soccorsi a Lourdes. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a Lourdes: il pullman scivola e uccide l’autista ligure Lourdes sotto choc, autista ligure muore travolto dal suo stesso pullman il giorno di PasquaLa tragedia si è verificata mentre l’autista tornava verso Genova dopo aver accompagnato dei pellegrini. Autista ligure travolto e ucciso dal proprio pullman a Lourdes, i magistrati francesi indagano su guasto o disattenzioneUn pellegrinaggio al santuario di Lourdes si è trasformato in dramma domenica sera, intorno alle ore 21, quando l’autista cinquantacinquenne del... Temi più discussi: Tragedia a Lourdes: morto Federico Prato, autista genovese, schiacciato dal suo pullman; Tragedia a Lourdes, autista di bus muore travolto dal suo stesso pullman il giorno di Pasqua; Autista ligure morto travolto dal suo pullman a Lourdes; La tragedia di Lourdes, autista di Genova muore schiacciato dal suo pullman nel giorno di Pasqua. Tragedia a Lourdes: autista genovese muore travolto dal proprio pullmanFederico Prato, 55 anni, ha perso la vita nel tentativo disperato di fermare il mezzo che si era messo in marcia su una pendenza. Inutili i soccorsi ... lavocedigenova.it Tragedia a Lourdes, autista genovese schiacciato dal suo busTragedia la sera di Pasqua a Lourdes, dove ha perso la vita l'autista 55enne di Isola del Cantone, in provincia di Genova, Federico Prato, investito dal pullman che guidava durante una tappa di un pel ... rainews.it Avrebbe presto dato alla luce due gemellini, ma la gioia si è trasformata in tragedia. Graziella Nannavecchia, 43 anni, è morta ieri all’ospedale Di Venere di Bari a causa di complicazioni sorte durante la gravidanza. Originaria di Ceglie Messapica, la donna - facebook.com facebook Tragedia sfiorata al lago di Braies: cede il ghiaccio, 5 persone finiscono nell’acqua gelida (e gli esperti lanciano l’allarme) x.com