A Gravellona Toce, domenica 5 aprile, un incidente stradale ha causato la morte di un uomo di 41 anni. Le operazioni di soccorso sono state avviate immediatamente, ma nonostante gli sforzi, il coinvolto è deceduto sul posto. Oggi, mercoledì 8 aprile, si sono tenuti i funerali nella località di Fontaneto D’Agogna.

Marco Pinna, 41 anni, ha perso la vita in un incidente stradale a Gravellona Toce domenica 5 aprile. I funerali si sono svolti oggi, mercoledì 8 aprile, presso Fontaneto D’Agogna. La tragedia ha colpito duramente l’intera area del Borgomanerese, luogo di origine della vittima. Il dolore attraversa non solo i familiari, ma tutta una comunità che ha salutato il quarantunenne in un clima di profonda commozione. Dinamica del sinistro sulla provinciale 229. L’evento drammatico è occorso lungo la strada provinciale 229, nei pressi del lago d’Orta. Per ragioni che gli inquirenti stanno ancora cercando di stabilire, il veicolo è sbandato fuori dalla carreggiata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia a Gravellona Toce: morto Marco Pinna a 41 anni

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E’ Marco Pinna, 41 anni, la vittima del ribaltamento a Gravellona Toce x.com