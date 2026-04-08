Nella serata di Pasquetta, un uomo di 58 anni è deceduto in un incidente stradale avvenuto a Ceprano, in provincia di Frosinone. La vittima, legata alla città di Cremona, era un educatore molto conosciuto nella comunità. L’incidente ha suscitato grande dolore tra familiari e amici, mentre le forze dell’ordine stanno ancora ricostruendo le dinamiche dell’accaduto.

Luca Lottici, un uomo di 58 anni legato profondamente a Cremona, ha perso la vita nella serata di Pasquetta a Ceprano, in provincia di Frosinone, a causa di un incidente stradale. Il fatto è avvenuto intorno alle 21,30 mentre l’uomo guidava uno Scooter MbK 250. L’impatto è avvenuto contro una pianta, dopo che il conducente aveva perso il comando del proprio mezzo. Nonostante l’intervento rapido del personale del 118, le operazioni di rianimazione non hanno portato alcun risultato positivo. Il legame tra il Lazio e il cuore di Cremona. La scomparsa di Luca Lottici colpisce duramente la comunità cremonese, dove l’uomo era estremamente stimato. Sebbene avesse scelto di tornare a risiedere ad Arce da qualche tempo, non aveva mai interrotto i rapporti con la città lombarda, dove i suoi genitori si erano stabiliti in passato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia a Ceprano: muore l’educatore Luca Lottici, shock a Cremona

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Cremona piange Luca Lottici: il 58enne è morto in un incidente nel LazioCremona, 7 aprile 2026 – Un tragico incidente avvenuto ieri sera a Ceprano, in provincia di Frosinone, è costato la vita a Luca Lottici, 58enne...

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