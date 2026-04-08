Tragedia a Badesi | spento il biker Giuseppe Succu a 51 anni

A Badesi, nel territorio di Valledoria, un incidente stradale ha causato la morte di un uomo di 51 anni, residente nella zona. L’incidente si è verificato il 6 aprile, durante il lunedì dell’Angelo, e ha coinvolto la motocicletta su cui viaggiava e un’automobile. Le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo per i rilievi e le indagini sono in corso.

Giuseppe Succu, falegname di 51 anni residente a Badesi, ha perso la vita il 6 aprile, durante il lunedì dell’Angelo, a causa di uno scontro tra la sua motocicletta e un’automobile lungo la statale nel territorio di Valledoria. La notizia ha colpito duramente il centro abitato di Badesi, una comunità di poche migliaia di persone dove l’uomo era stimato per la sua bontà. Il tragico evento si è consumato in un giorno di festa, trasformando l’atmosfera della Pasquetta in un momento di profondo lutto per i residenti e per l’intero hinterland. Al funerale hanno partecipato numerosi conoscenti, amici e appassionati di motori, oltre a diverse figure legate al mondo sportivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a Badesi: spento il biker Giuseppe Succu a 51 anni Addio a Fra Domenico Russo, si è spento a 51 anni dopo una lunga malattiaDi Vieste,dopo aver espresso i voti religiosi, era stato trasferito presso la comunità orionina di Roma. Tragedia a Valledoria: muore motociclista di 51 anni sulla SP 133Un motociclista di 51 anni ha perso la vita nel pomeriggio di lunedì 6 aprile 2026 lungo la strada provinciale 133, nei pressi di Valledoria, a causa...