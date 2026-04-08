Il traffico a Roma il 8 aprile 2026 alle 16:30 registra alcuni rallentamenti a causa di un incidente segnalato dall'infomobilità, un servizio curato da luce verde e Roma servizi per la mobilità. La circolazione in alcune zone della città risulta congestionata, con code che interessano le principali arterie stradali. Non sono stati comunicati dettagli aggiuntivi sulla dinamica dell’incidente né eventuali implicazioni per i mezzi pubblici.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità incidente Concorde su via Pontina tra la Cristoforo Colombo il raccordo anulare verso Pomezia code ma per traffico intenso in direzione di Roma da Tor de' Cenci al Raccordo Anulare per il cedimento della sede stradale ancora chiuso viale dei Colli Portuensi 3 a via Giovanni torrecremata e via Biagio pallai in direzione della circonvallazione Gianicolense con transito a doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta inevitabili le ripercussioni al traffico fino a domani 9 Aprile chiusa la corsia tranviaria di via Prenestina tra Largo Preneste e via Bresadola le linee del tram 514 sono interamente sostituite da bus mentre la linea 19 è in funzione nella sola tratta tra Porta Maggiore e Giulia https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-04-2026 ore 16:30

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