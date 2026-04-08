Traffico Roma del 08-04-2026 ore 11 | 30

Nella mattinata del 8 aprile 2026, alle ore 11:30, si sono registrate variazioni nel traffico nel centro della città. La situazione è stata monitorata dal servizio di infomobilità gestito da luce verde e Roma servizi per la mobilità. Le autorità hanno fornito aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità, senza segnalare incidenti o chiusure significative in quella fascia oraria.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità traffico intenso e coda sulla diramazione Roma sud della A1 dallo svincolo per Torrenova allacciamento al Raccordo Anulare rallentamenti in via Tiburtina per un incidente all'altezza di via castelmadama in direzione centro rallentamenti anche sulla tangenziale est tra le uscite per via Prenestina & viale Castrense traffico rallentato per un incidente poi in via Portuense tra via Belluzzo e via Quirino Majorana sull'Appia rallentamenti tra l'aeroporto di Ciampino e via di Capo in direzione centro traffico rallentato anche in via Laurentina dal raccordo a via... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-04-2026 ore 11:30 Traffico Roma del 08-04-2026 ore 08:30Luceverde Roma trovati sostenuto il traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata interna rallentamenti e code dalla Casilina all'ardeatina in... Traffico Roma del 04-04-2026 ore 08:30Luceverde Roma ben trovati all'ascolto sabato 4 aprile giornata caratterizzata da bollino rosso sulle principali direttrici stradali capitoline che... MEXICO CITY: the 2026 FIFA World Cup starts here Temi più discussi: Oggi blocco del traffico a Roma. Le fasce orarie e le deroghe: tutte le informazioni; Vacanze Pasqua 2026: previsioni traffico. Viaggiare in sicurezza; Previsioni traffico Pasqua 2026 e Pasquetta; Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale. Traffico Roma del 08-04-2026 ore 08:30Luceverde Roma trovati sostenuto il traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata interna rallentamenti e code dalla Casilina all'ardeatina in ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 10:25Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio Partiamo dalla 1 Roma un incidente ... romadailynews.it #aggiornamento #Roma #viabilità #Atac Festa della Polizia a piazza del Popolo, divieti di sosta e temporanee chiusure al traffico. Da domani le prime limitazioni alla viabilità nell'area interessata dall'evento x.com Oggi blocco del traffico a Roma per la Domenica ecologica. Le fasce orarie e le deroghe Oggi, domenica 29 marzo, torna a Roma l’ultima giornata ecologica. Previsto, dunque, il blocco del traffico nella Fascia Verde (qui la mappa). Il provvedimento, pensato p - facebook.com facebook